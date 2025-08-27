Bande elettroniche piatte per il settore dei superconduttori

Nella ricerca di nuovi materiali per l’elettronica del futuro, un protagonista inaspettato sta guadagnando terreno. Si tratta dei cosiddetti kagome metals. Il loro segreto è nascosto nella forma: una rete di triangoli interconnessi, ispirata ai motivi dei tradizionali intrecci giapponesi, che dà origine a proprietà elettroniche fuori dall’ordinario. Per anni, tali caratteristiche sono rimaste un elegante esercizio teorico. Oggi, invece, diventano realtà. Un gruppo internazionale di scienziati ha, infatti, dimostrato per la prima volta che i metalli kagome possono ospitare stati elettronici estremamente particolari. Capaci di modificare profondamente il comportamento del materiale. Al centro dello studio, pubblicato su Nature Communications, c’è il composto CsCr₃Sb₅. Un metallo a base di cromo che, se compresso, diventa superconduttore. Ma la vera novità è un’altra.

Bande elettroniche piatte e metalli kagome

All’interno di tale cristallo gli elettroni non si limitano a scorrere come in un metallo convenzionale. Formano onde stazionarie, distribuite in livelli energetici “piatti”. Le quali interagiscono direttamente con le proprietà magnetiche e superconduttive. In altri materiali simili tali stati restano inutili, relegati a energie inaccessibili. Nel CsCr₃Sb₅, invece, sono parte attiva del sistema.

Per riuscirci, i ricercatori guidati da Pengcheng Dai, Ming Yi e Qimiao Si della Rice University, insieme a Di-Jing Huang del National Synchrotron Radiation Research Center di Taiwan, hanno dovuto crescere cristalli di qualità senza precedenti. Ovvero cento volte più grandi di quelli finora disponibili. Grazie a strumenti avanzati come la spettroscopia fotoemissione angolare (ARPES) e la scattering di raggi X risonante (RIXS), hanno osservato con precisione come tali stati elettronici si manifestano e interagiscono.

Il risultato apre scenari ambiziosi. Intervenendo sulla chimica e sulla geometria del reticolo, è possibile progettare materiali in cui la superconduttività emerga in forme “non convenzionali”. Con potenziali applicazioni nei dispositivi quantistici e nelle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni. Un passo concreto verso quella che, fino a ieri, era soltanto una possibilità teorica.