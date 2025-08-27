AI e browser si fondono: Anthropic testa Claude for Chrome

È curioso come certi annunci nel mondo tech sembrino piccoli segnali di un cambiamento che si muove sotto la superficie. L’ultima novità arriva da Anthropic, che ha deciso di far fare al suo Claude un passo ulteriore: entrare direttamente nel browser. La nuova sperimentazione si chiama Claude for Chrome ed è stata resa disponibile a un numero ristretto di utenti, mille abbonati al piano Max. Per tutti gli altri c’è già una lista d’attesa, segno che l’interesse è alto e che la curiosità di provarlo non manca.

Claude entra in Chrome: Anthropic sperimenta l’AI dentro il browser

In pratica funziona come un’estensione: si apre una finestra laterale e lì Claude diventa una sorta di compagno di navigazione. Non solo risponde alle domande o mantiene il filo di ciò che stai facendo, ma può anche, con il tuo consenso, compiere azioni nel browser. È proprio questa parte, quella più “attiva”, a sollevare le questioni di sicurezza. Anthropic è stata chiara: questa fase serve soprattutto a mettere alla prova le difese contro attacchi e manipolazioni. Un esempio concreto è il cosiddetto prompt injection, in cui un sito potrebbe tentare di ingannare l’agente con istruzioni nascoste. L’azienda sostiene di aver già ridotto in maniera significativa la percentuale di successo di questi attacchi e ha fissato limiti precisi: niente accesso a servizi finanziari, contenuti sensibili o piratati, e ogni azione a rischio richiede un’esplicita autorizzazione.

Il contesto però va oltre Claude. Il settore sta vivendo una fase febbrile: Perplexity ha il suo Comet, Google sperimenta con Gemini dentro Chrome e si parla addirittura di possibili acquisizioni miliardarie legate al destino del browser più diffuso al mondo. OpenAI, dal canto suo, sarebbe pronta a mostrare qualcosa di simile a breve. In mezzo a tutto questo, Anthropic riprende un’idea già testata in passato – agenti capaci di muoversi dentro i dispositivi – e la porta in un campo dove l’uso quotidiano può davvero far emergere limiti e potenzialità.

Il risultato è un esperimento che ha il sapore di un banco di prova: vedere fino a che punto un agente AI può integrarsi nella nostra navigazione senza diventare invasivo o rischioso. E se oggi può sembrare un test riservato a pochi, la direzione intrapresa lascia intuire che presto la presenza di un assistente nel browser non sarà più un’eccezione, ma una parte naturale del modo in cui viviamo il web.