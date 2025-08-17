Notebook Windows in vendita a soli 149 euro su AliExpress: l’occasione di Agosto

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare un notebook Windows pagandolo comunque relativamente poco su AlIExpress, il risparmio è assicurato con la possibilità comunque di avere accesso anche ad alcune caratteristiche e peculiarità particolari riguardanti la spedizione stessa: consegna diretta dalla Spagna, con tempi ridottissimi, gratuita e soprattutto con la certezza di non dover assolutamente pagare dazi doganali di alcun tipo.

Il modello attualmente in sconto è caratterizzato da uno chassis realizzato direttamente in plastica, di colorazione argentata con finitura il giusto mix tra lucido ed opaco su tutta la superficie, che gli conferisce una certa eleganza, pur con la consapevolezza che stiamo parlando di un prodotto di fascia bassa e non qualitativamente al livello di tanti altri device che è possibile trovare sul mercato.

Il display è da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD abbastanza classico, ma impreziosito dalla presenza di una risoluzione che al massimo arriva al FullHD (1920 x 1080 pixel), passando per cornici abbastanza sottili ed una luminosità massima più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Il processore è un Intel Celeron N400, con 12GB di RAM DDR4, mentre la memoria interna è variabile in relazione alla variante selezionata: si parte da un minimo di 256GB, passando poi per 512GB, 1TB e 2TB su SSD.

AliExpress, arriva lo sconto migliore sul notebook Windows

L’utente interessato all’acquisto deve sapere che comunque il prodotto avrebbe un listino di partenza di 338,96 euro, ma che allo stesso tempo AliExpress ha giustamente pensato di abbassare fortemente mettendo a disposizione uno sconto effettivo di 189,69 euro, arrivando così ad un investimento finale di soli 149,27 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza particolari personalizzazioni grafiche o di alcun tipo, in questo modo l’utente può a tutti gli effetti godere della più pura esperienza stock.