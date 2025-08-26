Teclast ArtPad Pro: il tablet creativo che sfida i giganti – Recensione

Dopo settimane di utilizzo intensivo del Teclast ArtPad Pro, posso finalmente condividere la mia esperienza con questo tablet che si propone come alternativa economica ai dispositivi premium per creativi. Lanciato nell’agosto 2025, questo dispositivo da 12,7 pollici rappresenta l’ultimo tentativo di Teclast di conquistare il mercato dei tablet orientati alla produttività e al disegno digitale. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia o su Aliexpress.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Teclast ArtPad Pro mi ha colpito positivamente fin dal primo momento. La confezione, sobria ed elegante, presenta il tablet in modo professionale, con un’immagine del dispositivo sulla parte frontale e le specifiche tecniche principali sul retro. All’interno, il tablet è protetto da un involucro di plastica morbida e posizionato in un alloggiamento sagomato che ne previene qualsiasi movimento durante il trasporto.

Sotto il primo strato, troviamo tutti gli accessori ordinatamente disposti in comparti separati. La dotazione include l’alimentatore da 30W con supporto USB-PD, un cavo USB-C di buona qualità, la spilletta per l’estrazione del carrello SIM/microSD, la documentazione con garanzia e manuale rapido, e naturalmente la T-Pen. La penna arriva in una confezione separata all’interno della scatola principale, completa di punte di ricambio e un piccolo estrattore.

La prima impressione è stata quella di un prodotto curato nei dettagli. Teclast ha chiaramente investito nella presentazione, cercando di competere con i brand più blasonati. L’inclusione della penna nel prezzo base rappresenta un valore aggiunto significativo, considerando che competitor come Apple richiedono un esborso aggiuntivo di oltre 100 euro per l’Apple Pencil.

Materiali, costruzione e design

Il Teclast ArtPad Pro presenta una costruzione in alluminio che trasmette solidità e qualità al tatto. Con uno spessore di soli 7,8mm e un peso di 580 grammi, il tablet risulta sorprendentemente maneggevole nonostante lo schermo generoso. La finitura metallica satinata resiste bene alle impronte digitali e conferisce al dispositivo un aspetto premium che non sfigura accanto a prodotti di fascia superiore.

Le cornici attorno al display sono uniformi e relativamente sottili, circa 10mm, sufficienti per impugnare comodamente il tablet senza toccare accidentalmente lo schermo. Gli angoli arrotondati e i bordi leggermente smussati rendono la presa confortevole anche durante sessioni di utilizzo prolungate. La qualità costruttiva generale supera le aspettative per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione, mentre il lato superiore ospita il carrello per le due nano-SIM e la microSD, oltre ai quattro altoparlanti. La porta USB-C 2.0 si trova sul lato inferiore, accompagnata da due microfoni. Il Smart Button programmabile è posizionato sul lato sinistro, facilmente raggiungibile con il pollice quando si impugna il tablet in modalità landscape.

Specifiche tecniche

Caratteristica Dettagli Display 12,7″ IPS LCD, 2176 x 1600 pixel, 60Hz Processore MediaTek Helio G99 (6nm) CPU Octa-core (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz) GPU Mali-G57 MC2 RAM 8GB LPDDR4X (espandibile virtualmente a 20GB) Storage 256GB UFS 2.2 Espansione MicroSD fino a 1TB Batteria 10.000mAh Li-Po Ricarica 30W USB-PD Sistema operativo Android 15 con ArtOS 2.0 Fotocamera posteriore 13MP con flash LED Fotocamera frontale 8MP Connettività Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.2, 4G LTE dual SIM Sensori Accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità, hall, prossimità Audio 4 altoparlanti con AI Hyper-Audio Dimensioni 295 x 195 x 7.8mm Peso 580g Accessori inclusi T-Pen con 4096 livelli di pressione

Applicazione

Durante le mie settimane di test, ho utilizzato il Teclast ArtPad Pro principalmente per tre attività: prendere appunti digitali, disegno amatoriale e consumo multimediale. L’interfaccia ArtOS 2.0, basata su Android 15, offre diverse modalità preimpostate ottimizzate per vari scenari d’uso. La modalità disegno, ad esempio, disattiva automaticamente le notifiche e ottimizza le risorse per le app creative.

L’integrazione con Google Gemini si è rivelata particolarmente utile per la produttività. Ho potuto utilizzare l’AI per generare immagini, analizzare documenti e ottenere assistenza nella scrittura direttamente dal tablet. La funzione di traduzione in tempo reale durante le videochiamate ha facilitato le mie comunicazioni con colleghi internazionali. Il sistema operativo risulta fluido nella navigazione quotidiana, anche se occasionalmente si percepiscono micro-rallentamenti quando si gestiscono molte app contemporaneamente.

L’app Art Note preinstallata si integra perfettamente con la T-Pen, offrendo un’esperienza di scrittura naturale con riconoscimento della grafia. Ho apprezzato particolarmente la possibilità di convertire gli appunti scritti a mano in testo digitale, anche se il riconoscimento della calligrafia italiana necessita ancora di miglioramenti. Le gesture supportate dalla penna, come il doppio tap per cambiare strumento, velocizzano notevolmente il workflow creativo.

Prestazioni e autonomia

Il MediaTek Helio G99 si conferma un processore affidabile per l’utilizzo quotidiano. Nei benchmark, il tablet raggiunge circa 400.000 punti su AnTuTu v10, posizionandosi nella fascia media del mercato. Durante l’uso reale, ho riscontrato prestazioni generalmente fluide nella navigazione web, gestione email e app di produttività. I 6 core Cortex-A55 e i 2 core Cortex-A76 gestiscono efficacemente il multitasking leggero, mentre la GPU Mali-G57 MC2 si comporta dignitosamente con giochi casual e app creative non troppo esigenti.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo. La batteria da 10.000mAh garantisce facilmente una giornata e mezza di utilizzo misto, arrivando a due giorni con uso moderato. Durante i miei test di riproduzione video continua, il tablet ha raggiunto le 12 ore di schermo acceso, un risultato notevole. La ricarica rapida da 30W permette di recuperare il 50% della carica in circa 45 minuti, mentre per una ricarica completa servono poco meno di due ore.

La gestione termica è ben ottimizzata: anche durante sessioni prolungate di disegno o gaming leggero, il tablet rimane tiepido senza mai diventare fastidiosamente caldo. Il processo produttivo a 6nm del chipset contribuisce all’efficienza energetica complessiva, permettendo al dispositivo di mantenere prestazioni costanti senza throttling termico evidente.

Test

Test di scrittura e disegno

Ho sottoposto la T-Pen a sessioni intensive di note-taking e sketching. La penna, con i suoi 4096 livelli di pressione, offre una sensibilità notevole per un dispositivo di questa fascia. Durante la scrittura, ho notato una leggera latenza nell’input, percettibile ma non fastidiosa per l’uso quotidiano. Il palm rejection funziona efficacemente nel 95% dei casi, permettendo di appoggiare comodamente la mano sullo schermo mentre si scrive.

Nel disegno tecnico e artistico, la precisione della penna si mantiene buona su tutta la superficie dello schermo, con una leggera diminuzione della accuratezza negli angoli estremi. La scrittura occasionalmente presenta delle interruzioni, problema che si manifesta principalmente quando si eseguono tratti molto veloci. L’inclinazione della penna viene rilevata correttamente, permettendo effetti di ombreggiatura naturali nelle app compatibili.

Test multimediale

La riproduzione video si è dimostrata eccellente. Lo schermo da 12,7 pollici con risoluzione 2176 x 1600 offre immagini nitide e dettagliate. Ho testato contenuti HDR su YouTube e Netflix, notando una buona resa cromatica anche se non al livello dei display OLED premium. La luminosità massima di circa 400 nits risulta sufficiente per l’uso in interni ma limitante sotto la luce diretta del sole.

Il sistema audio AI Hyper-Audio con quattro altoparlanti produce un suono sorprendentemente corposo e bilanciato. Durante la visione di film, l’effetto stereo è ben percepibile e i bassi, seppur non profondi, sono presenti. La modalità cinema dell’algoritmo audio migliora sensibilmente l’esperienza, ampliando il soundstage virtuale.

Test di produttività

Ho utilizzato il tablet per sessioni di lavoro con Microsoft Office, Google Workspace e varie app di produttività. La dimensione dello schermo permette un multitasking confortevole con due app affiancate. Il processore gestisce senza problemi documenti complessi, fogli di calcolo corposi e presentazioni ricche di elementi multimediali. La RAM da 8GB (espandibile virtualmente a 20GB) garantisce fluidità anche con numerose app in background.

L’assenza di una tastiera fisica inclusa rappresenta un limite per chi intende utilizzare il dispositivo principalmente per la scrittura. La tastiera virtuale, seppur ben ottimizzata, occupa metà schermo riducendo lo spazio di lavoro. Ho testato alcune tastiere Bluetooth di terze parti che si sono connesse senza problemi, trasformando il tablet in un piccolo laptop.

Display e qualità visiva

Il pannello IPS LCD del Teclast ArtPad Pro offre una qualità visiva che supera le aspettative per questa fascia di prezzo. Con una densità di pixel di circa 200 PPI, testi e immagini appaiono sufficientemente nitidi per la maggior parte degli utilizzi. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi, con minimi shift cromatici quando si osserva lo schermo da posizioni estreme.

La calibrazione colore di fabbrica tende leggermente verso toni caldi, caratteristica che personalmente apprezzo per la riduzione dell’affaticamento visivo durante sessioni prolungate. Il tablet offre modalità di visualizzazione personalizzabili, inclusa una modalità lettura che riduce la luce blu. La copertura dello spazio colore sRGB si attesta intorno all’85%, sufficiente per lavori creativi amatoriali ma non per editing professionale che richiede precisione cromatica assoluta.

Un aspetto che mi ha positivamente colpito è l’uniformità della retroilluminazione. Non ho riscontrato bleeding evidenti negli angoli o banding in scene scure. Il rapporto di contrasto, tipico dei pannelli IPS, si attesta intorno a 1200:1, garantendo neri sufficientemente profondi per la visione di contenuti multimediali. La frequenza di aggiornamento di 60Hz risulta standard ma avrei apprezzato almeno 90Hz per una maggiore fluidità nell’uso quotidiano e nel disegno digitale.

Software e interfaccia

ArtOS 2.0 rappresenta il vero elemento differenziante del Teclast ArtPad Pro. Basato su Android 15, questo layer software introduce funzionalità pensate specificatamente per l’uso creativo e produttivo. La sidebar rapida, attivabile con uno swipe dal bordo, permette l’accesso istantaneo a strumenti frequentemente utilizzati, screenshot parziali, traduttore floating e app recenti.

I profili di utilizzo preconfigurati ottimizzano automaticamente il sistema per diverse attività. La modalità disegno disabilita le gesture accidentali e prioritizza le risorse per le app creative; la modalità lettura regola temperatura colore e luminosità per il comfort visivo; la modalità ufficio ottimizza il multitasking e la gestione delle notifiche. Il passaggio tra profili avviene istantaneamente tramite il Smart Button programmabile.

L’integrazione con l’ecosistema Google è completa e funzionale. Ho sincronizzato senza problemi il mio account, calendari, drive e foto. Le app Android girano fluidamente, anche se alcune non sono ottimizzate per il formato tablet e vengono visualizzate in modalità smartphone stirata. Il Google Play Store è completamente accessibile, garantendo compatibilità con la quasi totalità delle app Android disponibili.

Connettività e comunicazione

La dotazione di connettività del Teclast ArtPad Pro copre tutte le esigenze moderne. Il Wi-Fi dual-band 802.11ac garantisce velocità di trasferimento stabili e veloci. Durante i test, ho raggiunto velocità di download fino a 350Mbps sulla rete 5GHz, più che sufficienti per streaming 4K e trasferimenti cloud rapidi. Il Bluetooth 5.2 si è dimostrato affidabile con cuffie, speaker e periferiche di input, mantenendo connessioni stabili fino a 10 metri di distanza in ambiente domestico.

La presenza del modem 4G LTE dual SIM rappresenta un valore aggiunto significativo. Ho testato il tablet con SIM di diversi operatori italiani, riscontrando sempre connessioni stabili e veloci. Il supporto VoLTE permette chiamate vocali di qualità, trasformando il tablet in un enorme smartphone all’occorrenza. La ricezione GPS con supporto GLONASS, Beidou e Galileo garantisce fix satellitari rapidi e precisi per navigazione e app location-based.

Un punto dolente è la porta USB-C 2.0 che limita le velocità di trasferimento dati a 480Mbps. Per trasferire grandi quantità di file, come portfolio fotografici o video, i tempi si allungano notevolmente rispetto a dispositivi con USB 3.0 o superiore. L’assenza del jack audio da 3.5mm richiede l’uso di adattatori o cuffie Bluetooth, seguendo purtroppo il trend moderno che penalizza gli audiofili.

Fotocamere e videochiamate

Le fotocamere del Teclast ArtPad Pro svolgono un ruolo puramente funzionale, come ci si aspetta da un tablet. La camera posteriore da 13MP produce scatti accettabili in buone condizioni di luce, utili per digitalizzare documenti o catturare lavagne durante riunioni. La presenza del flash LED facilita la scansione di documenti in ambienti poco illuminati. La qualità degrada rapidamente in condizioni di scarsa illuminazione, con rumore digitale evidente e perdita di dettaglio.

La fotocamera frontale da 8MP si comporta dignitosamente nelle videochiamate. Durante le mie conference call su Zoom e Teams, i colleghi hanno sempre potuto vedermi chiaramente. L’elaborazione software applica una leggera levigatura della pelle che risulta gradevole senza essere eccessiva. L’angolo di visione ampio permette di inquadrare comodamente più persone o mostrare oggetti durante le presentazioni.

L’app fotocamera stock offre le modalità essenziali: foto, video, panorama e scansione documenti. Quest’ultima funzione si è rivelata particolarmente utile, con riconoscimento automatico dei bordi e correzione prospettica efficace. I video vengono registrati fino a 1080p a 30fps, qualità sufficiente per videomessaggi o documentazione di base.

Funzionalità

Il Smart Button programmabile rappresenta una delle caratteristiche più innovative del dispositivo. Posizionato ergonomicamente sul lato sinistro, permette di configurare tre diverse azioni: pressione singola, doppia pressione e pressione prolungata. Nel mio caso, l’ho configurato per lanciare l’app Note con un tap, passare tra le modalità ArtOS con doppio tap e attivare l’assistente vocale con pressione prolungata. La personalizzazione avviene tramite un’interfaccia intuitiva nelle impostazioni di sistema.

La funzione Desktop Mode trasforma l’interfaccia in un’esperienza simil-PC quando si collega una tastiera e mouse. Le app vengono visualizzate in finestre ridimensionabili, la taskbar permette il multitasking efficiente e il file manager assume un layout a colonne. Anche se non raggiunge la raffinatezza di Samsung DeX o dell’esperienza desktop di Windows, risulta sorprendentemente utilizzabile per produttività basica.

L’espansione virtuale della RAM merita una menzione. Il sistema può allocare fino a 12GB aggiuntivi dallo storage interno per ampliare la memoria disponibile. Nella pratica, ho notato miglioramenti nel mantenere più app in memoria senza reload, anche se ovviamente le prestazioni non eguagliano quelle della RAM fisica. La feature si attiva automaticamente quando necessario, senza richiedere intervento dell’utente.

Pregi e difetti

Pregi

Eccellente rapporto qualità-prezzo con T-Pen inclusa nel bundle

Display ampio e luminoso ideale per creatività e multimedia

Autonomia eccezionale con batteria da 10.000mAh

Costruzione solida in alluminio con design premium

Audio di qualità con quattro speaker e ottimizzazione AI

Software ArtOS ricco di funzionalità per produttività

Connettività completa con 4G LTE dual SIM

Smart Button programmabile per accesso rapido

Difetti

Leggera latenza nell’input della penna per artisti esigenti

USB-C 2.0 limita velocità di trasferimento dati

Display solo 60Hz quando la concorrenza offre 90-120Hz

Assenza jack audio richiede adattatori o cuffie wireless

Fotocamere mediocri solo per uso occasionale

Occasionali interruzioni nella scrittura con penna

Mancanza tastiera nel bundle base

Peso considerevole per uso prolungato in mobilità

Prezzo

Con un prezzo di lancio di €289 (€219,99 con codice) comprensivo di T-Pen, il Teclast ArtPad Pro si posiziona in modo aggressivo nel mercato. Considerando che la sola Apple Pencil costa oltre 100 euro e che l’iPad base parte da prezzi simili ma senza accessori, l’offerta Teclast risulta particolarmente allettante. Il rapporto qualità-prezzo diventa ancora più interessante considerando lo schermo da 12,7 pollici, dimensione che nei tablet Apple o Samsung richiede investimenti ben superiori ai 1000 euro.

Attualmente il dispositivo è disponibile principalmente attraverso importatori e rivenditori online, con prezzi che oscillano tra i 380 e i 480 euro a seconda delle promozioni. La versione senza penna costa circa 50-60 euro in meno, ma considerando il valore della T-Pen (venduta separatamente a circa 80 euro), consiglio vivamente il bundle completo. La garanzia di un anno offerta da Teclast fornisce una certa tranquillità, anche se il supporto post-vendita rimane un’incognita per un brand cinese emergente. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia o su Aliexpress. Disponibile anche il codice promozione PFJS435D che abbassa il prezzo a 219,99 €.