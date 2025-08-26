Ad
News

Dalla chimica al futuro, batterie più sicure per supercomputer

Supercomputer e IA stanno rivoluzionando la ricerca sulle batterie: simulazioni veloci con materiali più sicuri, efficienti e sostenibili

scritto da Rosalba Varegliano

Nel mondo della ricerca sulle batterie, i supercomputer stanno diventando protagonisti indiscussi. Sono oggetto di diversi test ed esperimenti che stanno portando a risultati sorprendenti. Grazie alla potenza di calcolo e all’intelligenza artificiale, gli scienziati possono testare milioni di materiali in modo virtuale, accelerando scoperte che una volta richiedevano decenni di esperimenti tradizionali.

Un esempio recente vede Microsoft e un laboratorio statunitense collaborare per scansionare oltre 30 milioni di composti in poche decine di ore, individuando centinaia di candidati equilibrati tra performance elettriche, stabilità e sostenibilità, con un significativo risparmio di litio. In meno di una settimana di supercalcolo è stato creato un prototipo funzionante, un risultato impensabile fino a poco tempo fa. Le nuove tecnologie permettono, dunque, non solo di migliorarsi grazie al progresso tecnico e scientifico ma anche di migliorare le innovazioni in altri campi.

Nel frattempo, un altro team ha utilizzato IA avanzata per esplorare una classe di batterie multivalenti, eliminando il litio a favore di elementi più abbondanti come magnesio e zinco. Il sistema ha filtrato migliaia di strutture cristalline, individuando cinque materiali innovativi con canali ionici ampi e porosi, adatti a trasportare cariche multiple in modo rapido e sicuro — una scoperta che ora avanza verso la realizzazione pratica.

Supercomputer e IA: alleati di chimica e sostenibilità per batterie migliori

Parallelamente, i modelli di data science si sono spinti oltre, utilizzando simulazioni combinate con sistemi robotici per predire la degradazione delle batterie in condizioni reali. Questi strumenti riescono a scovare i “punti critici” che anticipano il fine vita delle celle, consentendo di progettare dispositivi più duraturi e affidabili.

In sintesi, la sinergia tra supercalcolo, chimica computazionale e intelligenza artificiale sta trasformando il modo di progettare le batterie. Saranno sempre più veloci da testare, più sicure da usare e più attente all’ambiente. Il futuro dell’energia portatile, dalle auto elettriche ai dispositivi indossabili, dipende sempre più da queste innovazioni digitali.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.