Dalla chimica al futuro, batterie più sicure per supercomputer

Nel mondo della ricerca sulle batterie, i supercomputer stanno diventando protagonisti indiscussi. Sono oggetto di diversi test ed esperimenti che stanno portando a risultati sorprendenti. Grazie alla potenza di calcolo e all’intelligenza artificiale, gli scienziati possono testare milioni di materiali in modo virtuale, accelerando scoperte che una volta richiedevano decenni di esperimenti tradizionali.

Un esempio recente vede Microsoft e un laboratorio statunitense collaborare per scansionare oltre 30 milioni di composti in poche decine di ore, individuando centinaia di candidati equilibrati tra performance elettriche, stabilità e sostenibilità, con un significativo risparmio di litio. In meno di una settimana di supercalcolo è stato creato un prototipo funzionante, un risultato impensabile fino a poco tempo fa. Le nuove tecnologie permettono, dunque, non solo di migliorarsi grazie al progresso tecnico e scientifico ma anche di migliorare le innovazioni in altri campi.

Nel frattempo, un altro team ha utilizzato IA avanzata per esplorare una classe di batterie multivalenti, eliminando il litio a favore di elementi più abbondanti come magnesio e zinco. Il sistema ha filtrato migliaia di strutture cristalline, individuando cinque materiali innovativi con canali ionici ampi e porosi, adatti a trasportare cariche multiple in modo rapido e sicuro — una scoperta che ora avanza verso la realizzazione pratica.

Supercomputer e IA: alleati di chimica e sostenibilità per batterie migliori

Parallelamente, i modelli di data science si sono spinti oltre, utilizzando simulazioni combinate con sistemi robotici per predire la degradazione delle batterie in condizioni reali. Questi strumenti riescono a scovare i “punti critici” che anticipano il fine vita delle celle, consentendo di progettare dispositivi più duraturi e affidabili.

In sintesi, la sinergia tra supercalcolo, chimica computazionale e intelligenza artificiale sta trasformando il modo di progettare le batterie. Saranno sempre più veloci da testare, più sicure da usare e più attente all’ambiente. Il futuro dell’energia portatile, dalle auto elettriche ai dispositivi indossabili, dipende sempre più da queste innovazioni digitali.