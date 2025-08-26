Samsung “AI Home: Future Living, Now”: la rivoluzione domestica all’IFA di Berlino

A Berlino, dal 5 al 9 settembre, IFA 2025 mostrerà il futuro dell’elettronica di consumo. Nella conferenza stampa del 4 settembre, Samsung ha annunciato “AI Home: Future Living, Now”, una visione che supera l’idea di un domani lontano. Viene descritto un presente già plasmato da dispositivi intelligenti capaci di comprendere e anticipare i gesti quotidiani. Durante il discorso di apertura, CK Kim ha sottolineato come l’AI Home diventerà parte integrante delle abitudini domestiche, un sistema che ascolta e interpreta senza sosta le necessità familiari. Non è un sogno lontano: è un’esperienza concreta che può essere vissuta oggi. Quale altra promessa tecnologica appare così tangibile?

L’IFA ospita le ultime creazioni dell’azienda. Spicca il TV con display Micro RGB, pensato per immagini definite e luminose come non mai. Accanto a questo, i nuovi elettrodomestici Bespoke AI arrivano sul mercato europeo, connessi, personalizzabili e pronti a ridurre sprechi energetici. La gamma Samsung Galaxy AI si espande con dispositivi mobile che rafforzano l’intero ecosistema. Tutti si intrecciano a SmartThings, piattaforma che unisce in un solo filo la casa digitale. Il risultato è un ambiente che non solo risponde, ma comprende, rendendo la vita più confortevole, efficiente, sana e sicura.

L’invisibilità dell’Ambient AI in una casa Samsung

La vera novità è l’Ambient AI, presentato per la prima volta al Samsung Galaxy Unpacked di luglio e ora parte del progetto AI Home. Non si limita a eseguire comandi: raccoglie informazioni multimodali da TV, elettrodomestici e dispositivi mobile, elaborandole per cogliere i bisogni più intimi. L’ambiente domestico assume così un respiro nuovo, quasi sensibile, che evolve insieme ai suoi abitanti. Non si tratta solo di tecnologia, ma di una relazione che cresce ogni giorno. È il preludio a un’era in cui la casa osserva, apprende e si modella in silenzio. Quanto tempo passerà prima che diventi impensabile vivere senza questo legame? Con AI Home di Samsung, la vita domestica entra in una dimensione inedita. Non più solo pareti e oggetti, ma un ecosistema intelligente che si muove letteralmente al ritmo di chi lo abita.