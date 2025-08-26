ChatGPT: ecco come sfruttare al meglio il nuovo modello GPT-5

L’obiettivo delle aziende è quello di andare incontro alle esigenze degli utenti. Utenti che si affidano all’intelligenza artificiale per risolvere dubbi e porre quesiti, ma non solo. OpenAI ha deciso dunque di ottimizzare il suo chatbot ben noto con il nome di ChatGPT con una novità. Non a caso, di recente l’azienda ha deciso di rilasciare il nuovo modello AI GPT-5 al fine di rendere l’esperienza d’uso degli utenti migliore rispetto al passato.

Ciò nonostante, non sono mancati da parte di molti utenti commenti di malcontento per alcune modifiche che sono state apportate al chatbot. Ad alcuni utenti, infatti, sembrerebbe non piacere il modo in cui il chatbot risponde alle richieste, mostrando di conseguenza meno empatia rispetto al modello GPT-4o. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito alle ultime novità introdotte in ChatGPT.

ChatGPT: ecco come utilizzarlo al meglio

GPT-5 è stato rilasciato da OpenAI da pochissimo tempo ma questo nuovo modello è al centro dell’attenzione per una serie di motivi. Oltre a essere una delle ultime novità proposte per andare a migliorare alcuni aspetti del chatbot basato sull’intelligenza artificiale, presenta alcuni dettagli che possono essere sfruttati al meglio seguendo alcuni trucchi che è indispensabile conoscere.

Siete tra coloro che utilizzate giornalmente ChatGPT? Con questo trucco potete sfruttare al massimo le potenzialità di GPT-5. Come ben sappiamo, i prompt hanno un’importanza primaria nella qualità dei risultati generati dal chatbot. Al fine di ottenere sempre un risultato perfetto, dunque, sembrerebbe essere necessario chiedere a ChatGPT, tramite specifico prompt, di fornire sempre risposte chiare e dirette alle domande. Di conseguenza, il prompt dell’utente deve cercare di evitare che ChatGPT dia risposte vaghe.

Utilizzando prompt precisi, dunque, si guida il chatbot verso la giusta strada, ottenendo conseguentemente il massimo dal nuovo modello AI realizzato da OpenAI. Nonostante ciò, però, alcuni utenti potrebbero continuare a preferire il precedente GPT-4o.