Samsung tablet

Il lancio è atteso a settembre durante IFA 2025 a Berlino, ma il nuovo Samsung Galaxy Tab S11 Ultra è già al centro di numerose anticipazioni. Le immagini pubblicate da Roland Quandt hanno mostrato in anteprima il design e alcune delle caratteristiche principali del tablet più potente della gamma.

Un display enorme con notch ridisegnato

Come il suo predecessore, il Tab S11 Ultra mantiene un display OLED da 14,6 pollici con risoluzione 2960×1848 pixel. La novità più evidente riguarda il notch frontale, ora a mezzaluna, che ospita una singola fotocamera da 12 MP. Una scelta che semplifica la parte frontale, dopo la doppia fotocamera vista nel modello S10 Ultra. Sul retro sono confermati due sensori: un’unità principale da 13 MP e una ultra-grandangolare da 12 MP, pensati per coprire sia scatti dettagliati sia fotografie più ampie.

Potenza con Dimensity 9400 e memoria fino a 1 TB

Il cuore del tablet sarà il nuovo MediaTek Dimensity 9400, che sostituisce il Dimensity 9300+ della generazione precedente. Il chip promette maggiori prestazioni e migliore efficienza energetica, aspetto cruciale per un dispositivo con display di queste dimensioni. La memoria sarà configurabile fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione interna, confermando l’orientamento del dispositivo verso chi cerca un’alternativa al laptop tradizionale. L’autonomia sarà affidata a una batteria da 11.600 mAh, superiore agli 11.200 mAh del Tab S10 Ultra. Resta la ricarica rapida da 45W, che permetterà tempi di ricarica contenuti. Nonostante la maggiore capacità della batteria, il tablet avrà uno spessore di soli 5,1 mm, candidandosi come uno dei dispositivi più sottili nella categoria.

Software e aggiornamenti garantiti

Il Galaxy Tab S11 Ultra arriverà con One UI 8 basata su Android 16. Samsung ha confermato un supporto software di 7 anni per aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza, un impegno che rende la gamma Galaxy un punto di riferimento nel panorama Android. Come da tradizione, non mancherà il supporto alla S Pen, elemento centrale per chi utilizza il tablet per la produttività o la creatività. È attesa anche la versione con connettività 5G. Le prime informazioni parlano di almeno due colorazioni, grigio e argento, ma non è escluso che Samsung introduca ulteriori varianti al momento del lancio.

Specifiche attese in sintesi

Display: OLED 14,6” (2960×1848)

Chip: MediaTek Dimensity 9400

RAM: fino a 16 GB

Memoria interna: fino a 1 TB

Fotocamere: anteriore 12 MP, posteriori 13+12 MP

Batteria: 11.600 mAh con ricarica 45W

Spessore: 5,1 mm

Connettività: 5G opzionale

OS: One UI 8 basata su Android 16

Aggiornamenti garantiti: 7 anni

Colori: grigio, argento

Attesa per IFA 2025

Il Galaxy Tab S11 Ultra sarà il modello di punta della nuova linea, che includerà anche il Galaxy Tab S11 standard e il più accessibile Galaxy Tab S10 Lite. La presentazione ufficiale è attesa all’inizio di settembre, ma il quadro tecnico è ormai quasi completo.