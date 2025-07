LEGO presenta il suo nuovo Game Boy

LEGO ha svelato una sua recente novità. La quale è particolarmente attesa dagli appassionati di videogiochi retrò. Si tratta di una riproduzione in mattoncini del celebre Game Boy, la nota console portatile. Dopo una breve anticipazione sotto forma di teaser, il colosso ha presentato ufficialmente tale tributo alla storia del gaming, riuscendo a stupire fan e collezionisti con una cura del dettaglio che va oltre le aspettative. La console, una volta assemblata, misura circa 9×14 cm. Rispettando fedelmente le proporzioni dell’originale lanciato da Nintendo alla fine degli anni ’80.

LEGO presenta il nuovo set per la console Nintendo

A colpire fin da subito non è solo l’aspetto realistico della riproduzione, ma anche la scelta di includere elementi interattivi e dettagliati. I tasti A e B, ad esempio, sono realizzati in un vivace colore fucsia e integrati con precisione nella scocca. Anche il retro della console è stato ripensato con cura. Un numero di serie inciso sulla superficie nasconde un piccolo easter egg, pensato per strappare un sorriso ai fan più attenti. Anche i dettagli iconici come l’altoparlante, il selettore del volume e il pulsante di accensione sono stati ricreati con veri mattoncini stampati.

Un elemento davvero inedito è lo schermo, che non si limita a essere un semplice display statico. Grazie ad un sistema lenticolare, consente di cambiare scena a seconda dell’angolazione. È così possibile “vedere” alcune celebri immagini tratte da titoli come Super Mario Land o Link’s Awakening.

A completare l’omaggio, LEGO ha collaborato con Nintendo per ricreare parte di uno storico spot americano della console. Girato nuovamente utilizzando proprio il nuovo set. Proposto al prezzo di 59,99€, il Game Boy LEGO è disponibile da subito in pre-ordine. Mentre le spedizioni partiranno dal 1 ottobre. Si tratta di una cifra che, considerata la qualità e la fedeltà del modello, risulta piuttosto accessibile. Ciò soprattutto in rapporto agli standard attuali del catalogo LEGO.