LG: nuovi cambiamenti in arrivo per webOS

LG ha intrapreso un percorso di trasformazione radicale per il suo sistema operativo webOS. Nato come piattaforma dedicata alle smart TV, oggi sta assumendo un ruolo molto più ampio. Si sta trasformando in un vero ecosistema capace di muoversi con agilità tra l’ambiente domestico, quello professionale e persino l’automotive. Il fulcro di tale visione è webOS Hub 3.0, considerato da LG il motore della nuova fase evolutiva. Tale versione è stata progettata per essere scalabile e per adattarsi a produttori di display di ogni tipo. Dunque, non solo ai televisori LG. Oggi è già adottata da più di 600 marchi in tutto il mondo, portando con sé funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale per suggerimenti personalizzati, il cloud gaming e strumenti per il controllo della casa connessa.

LG propone una nuova evoluzione per il suo webOS

A rafforzare la diffusione dell’ecosistema contribuiscono servizi proprietari come LG Channels. Il canale di streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità. Disponibile in 33 Paesi, offre oggi oltre 4.000 canali, arricchiti nel tempo da produzioni originali e da palinsesti locali sviluppati in collaborazione con broadcaster nazionali. Tale crescita ha portato, nel 2025, al riconoscimento con l’ITVT/TVOT Award, premio che ha valorizzato in particolare il sostegno di LG alle produzioni regionali.

La spinta innovativa di webOS non si limita però all’intrattenimento domestico. Con l’Automotive Content Platform, LG sta portando le sue tecnologie anche all’interno delle automobili. L’obiettivo è trasformare l’abitacolo in un ambiente di connessione e intrattenimento. Con un’interfaccia progettata per la guida e integrata con i servizi già presenti nelle smart TV. In questo modo, l’esperienza utente può restare coerente e ricca di contenuti anche durante gli spostamenti.

Considerando tale scenario, LG appare determinata a consolidare la propria posizione. Ciò trasformando webOS da semplice sistema operativo televisivo a piattaforma globale. In grado di ridefinire le esperienze visive degli utenti in molteplici contesti.