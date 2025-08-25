La risposta di Apple all’era dei video intelligenti, in arrivo il nuovo modello

L’intelligenza artificiale è ormai stata definita senza ombra di dubbio la tecnologia del secolo.

C’è da pensare che fino a pochi anni fa si pensava all’intelligenza artificiale come qualcosa di astratto, confinato in un laboratorio, mentre adesso a distanza di poco tempo si è insediata silenziosamente nella nostra quotidianità.

Anzi, in alcuni ambiti ci sembra ormai impossibile farne a meno. Nella vita di tutti i giorni l’impronta dell’intelligenza artificiale la possiamo osservare tramite i nuovi modelli degli assistenti virtuali, ma anche sui social network e sui siti in cui navighiamo.

Non solo perché l’AI ha un ruolo importante anche nel lavoro, grazie alla creazione di strumenti che sono ormai fondamentali per l’aiuto nello scrivere testi, e-mail, ma anche per lo svolgimento di lavori di traduzione e analisi.

Insomma, l’intelligenza artificiale può essere davvero utilizzata in una serie di innumerevoli campi, e anche nel campo che ci interessa di scrivere in questo articolo, ovvero quello multimediale.

Apple, in arrivo SlowFast-LLaVA-1.5

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, la concorrenza tra i colossi della big tech risulta essere incredibilmente agguerrita, tanto da generare una serie di modelli sempre più avanzati per cercare di superare il rivale.

Al momento Apple, in risposta ai modelli che ci sono in circolazione, sta per rilasciare SlowFast-LLaVA-1.5, una tecnologia emergente che è in grado di analizzare i video in maniera rapida e soprattutto estremamente precisa.

La forza di questo nuovo modello sta proprio nella sua struttura a doppio flusso. Infatti da una parte cattura pochi fotogrammi ad alta qualità per cercare di catturare ogni singolo dettaglio presente nel video, ma d’altra parte visiona molti fotogrammi a risoluzione un po’ più ridotta, per non perdere nessun movimento.

Questa nuova tecnologia permette dunque di elaborare dei video abbastanza lunghi, sprecando però poche risorse, distinguendosi in questo momento da tutti gli altri modelli presenti in circolazione.

Tuttavia, ci sono dei dettagli che sicuramente in futuro dovranno essere limati, visto che con SlowFast-LLaVA-1.5 possono essere visionati soltanto 128 fotogrammi e questo potrebbe causare la perdita di alcuni dettagli.