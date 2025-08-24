ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

LG modifica i suoi climatizzatori per ridurre l’impatto sull’ambiente

Di recente, LG ha proposto una serie di cambiamenti riguardo i materiali e la produzione dei suoi climatizzatori. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Di recente, LG ha intrapreso un percorso deciso per rendere più sostenibili i propri climatizzatori a 4 vie. Segnando un passo importante verso l’obiettivo aziendale “Better Life for All”. Quest’ultimo prevede di abbattere entro il 2030 oltre la metà delle emissioni di gas serra. Rispetto al valore registrato nel 2017. Uno degli interventi riguarda la scelta dei materiali. LG ha rimpiazzato l’ABS, una plastica tradizionalmente impiegata in molti componenti industriali, con il polipropilene (PP), noto per la sua minore impronta di carbonio. A tale innovazione si affianca una revisione del processo di fabbricazione. Il sistema di stampaggio a iniezione, ora integrato con una tecnologia di schiumatura a gas, utilizza azoto per formare minuscole bolle all’interno del materiale. Consentendo così di ridurre di quasi un chilogrammo la quantità di plastica necessaria per ogni singola unità prodotta.

LG: ecco i cambiamenti introdotti per l’ambiente

L’effetto di tali modifiche non è da sottovalutare. Secondo le stime comunicate dall’azienda, si prevede un risparmio annuale di circa 270 tonnellate di plastica. E una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica superiore alle 4.400tonnellate. Inoltre, la certificazione di TÜV Rheinland conferma che, grazie a tali soluzioni, le emissioni per ogni climatizzatore prodotto si attestano ora intorno ai 14,85 chilogrammi di CO2.

Le nuove procedure introdotte sono operative già da giugno per i modelli destinati al settore commerciale. E, a breve, saranno estese anche alla gamma residenziale. Allo stesso tempo, LG sta portando avanti un programma più ampio che include l’adozione di energia rinnovabile. A ciò si unisce l’impiego di gas refrigeranti a basso impatto come l’R32 al posto del tradizionale R410A. Ed anche il perfezionamento dei motori inverter. Ciò per migliorarne l’efficienza energetica.

Con l’introduzione di tali iniziative, l’azienda dimostra il proprio impegno verso un futuro a basse emissioni. LG, infatti, punta a rendere i suoi prodotti non solo strumenti di comfort, ma anche alleati nella lotta contro il cambiamento climatico.

