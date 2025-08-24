Di recente, LG ha intrapreso un percorso deciso per rendere più sostenibili i propri climatizzatori a 4 vie. Segnando un passo importante verso l’obiettivo aziendale “Better Life for All”. Quest’ultimo prevede di abbattere entro il 2030 oltre la metà delle emissioni di gas serra. Rispetto al valore registrato nel 2017. Uno degli interventi riguarda la scelta dei materiali. LG ha rimpiazzato l’ABS, una plastica tradizionalmente impiegata in molti componenti industriali, con il polipropilene (PP), noto per la sua minore impronta di carbonio. A tale innovazione si affianca una revisione del processo di fabbricazione. Il sistema di stampaggio a iniezione, ora integrato con una tecnologia di schiumatura a gas, utilizza azoto per formare minuscole bolle all’interno del materiale. Consentendo così di ridurre di quasi un chilogrammo la quantità di plastica necessaria per ogni singola unità prodotta.
LG modifica i suoi climatizzatori per ridurre l’impatto sull’ambiente
Di recente, LG ha proposto una serie di cambiamenti riguardo i materiali e la produzione dei suoi climatizzatori. Ecco i dettagli.
