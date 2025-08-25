AYN annuncia Thor e Odin 3: ecco i dettagli

AYN ha deciso di alzare il livello della competizione nel settore delle console portatili, presentando due nuovi dispositivi Android. Si tratta delle nuove Thor e Odin 3. L’annuncio arriva come risposta diretta alla recente ondata di proposte targate AYANEO, tra cui le già popolari Pocket DS, Pocket S2 e S2 Pro. Per ora, l’attenzione è tutta puntata su Thor, protagonista di un teaser di circa quaranta secondi che ne mostra alcune caratteristiche chiave. Il primo dettaglio che emerge è il design. Thor adotta un formato a conchiglia con due schermi integrati. Lo schermo principale è un pannello AMOLED da 6 pollici. Capace di offrire una risoluzione Full HD e una fluidità garantita da un refresh rate di 120 Hz. Al suo interno trova spazio anche un secondo display OLED da 3,92 pollici a 60 Hz.

AYN presenta le sue nuove console: ecco le novità per Thor

La console avrà un peso complessivo di 380 grammi e uno spessore paragonabile a quello della New Nintendo 3DS XL (2014). Dal punto di vista tecnico, la console sarà disponibile in due varianti. Una con processore Snapdragon 865 e un’altra equipaggiata con Snapdragon 8 Gen 2. A completare la scheda tecnica c’è una batteria da 6.000 mAh. Con Thor, AYN sembra voler offrire una vera alternativa per chi cerca un dispositivo portatile potente e versatile, capace di unire nostalgia e innovazione.

Riguardo Odin 3, invece, regna ancora un certo riserbo. È confermato che sarà il successore diretto di Odin 2 e Odin 2 Portal, mantenendo dunque un design più tradizionale rispetto a Thor. Ma AYN non ha ancora fornito indicazioni precise sulle specifiche hardware. Alcuni rumor parlano della possibile presenza del processore Snapdragon 8 Elite 2. Ma al momento si tratta di semplici indiscrezioni.

L’attesa dunque rimane alta, in attesa di maggiori informazioni. Le prossime settimane saranno probabilmente indicative riguardo lo sviluppo di tali progetti. Solo con il tempo sarà possibile scoprire se la prossima strategia riuscirà a conquistare anche i giocatori più esigenti.