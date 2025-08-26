Tra rischio e innovazione: la sfida dell’ala obliqua

Negli anni ’40 qualcuno aveva già immaginato un aereo capace di cambiare forma in volo, ruotando la propria ala come una lama di forbice. Sembrava un’idea da fantascienza, e infatti i primi esperimenti – come quello della NASA negli anni ’70 – finirono male, con velivoli instabili e quasi impossibili da pilotare. Eppure, nonostante i fallimenti, il fascino di quel concetto non si è mai spento.

La Cina rilancia l’ala obliqua: un vecchio sogno verso Mach 5

Oggi la Cina ci sta tornando sopra con mezzi ben più avanzati. L’ala obliqua, questa strana soluzione aerodinamica, sta rinascendo grazie a intelligenza artificiale, supercomputer e materiali intelligenti. L’obiettivo è domare proprio quei problemi che avevano fatto naufragare il sogno decenni fa: turbolenze ingestibili, sollecitazioni enormi e difficoltà strutturali legate alla rotazione dell’ala.

Il principio resta geniale nella sua semplicità: a basse velocità, l’ala rimane diritta, garantendo stabilità durante decollo e atterraggio. Ma quando la velocità sale, si inclina fino a quasi allinearsi con la fusoliera, riducendo drasticamente la resistenza. Così il velivolo diventa un dardo, in grado di sfiorare Mach 5, volando a 30 chilometri di quota, praticamente ai margini dello spazio.

Gli scenari che si aprono non sono solo ingegneristici ma anche militari. Alcuni studi parlano di velivoli capaci di trasportare fino a diciotto droni, rilasciandoli come uno sciame capace di colpire radar e centri di comando prima che il nemico possa reagire. Un vantaggio enorme, che spiega perché tanti Paesi puntino sui velivoli ipersonici come prossima frontiera della difesa.

Naturalmente, restano sfide colossali. A Mach 5 le temperature esterne superano i 1.000 gradi, mentre l’interno dell’aereo resta molto più freddo: uno stress continuo per i materiali, con rischi di fratture e cedimenti. Senza contare le vibrazioni e le torsioni che l’asse centrale dell’ala deve sopportare. Per questo i ricercatori stanno studiando sensori in tempo reale, sistemi di emergenza e blocchi automatici che possano salvare il velivolo in caso di guasto.

Se davvero riuscissero a risolvere tutto questo, l’ala obliqua non sarebbe più solo una curiosità da manuale di aerodinamica, ma diventerebbe il simbolo di come le idee visionarie, anche dopo decenni di tentativi falliti, possano trovare nuova vita grazie alla tecnologia del presente.