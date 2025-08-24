NewsOperatori TelefoniciPromozioni e Tariffe TelefonicheTelefoniaWindTre

WINDTRE: 200 GIGA e 5G veloce per restare sempre connesso!

WINDTRE offre 200 GIGA, 5G fino a 2 Gbps, minuti illimitati e SMS a 10,99 €/mese con attivazione gratuita.

scritto da Margherita Zichella
WINDTRE offre 200 GIGA, 5G fino a 2 Gbps, minuti illimitati e SMS a 10,99 €/mese con attivazione gratuita.

Se stai cercando un modo per restare sempre connesso senza pensieri, WINDTRE potrebbe essere la soluzione giusta. L’operatore ha messo insieme un pacchetto pensato per chi vuole navigare veloce e avere tutto sotto controllo, con una proposta che mette al centro velocità, copertura e semplicità. Parliamo di 200 GIGA di traffico dati alla massima velocità disponibile, con la possibilità di sfruttare il 5G fino a 2 Gbps, e 12,6 GIGA extra in Unione Europea. Non manca nemmeno la parte voce: minuti illimitati e 50 SMS, così puoi parlare quanto vuoi senza preoccuparti del conto finale.

 

WINDTRE tra velocità, copertura e premi digitali: tutto in un’unica offerta

Attivare la SIM è semplice e veloce, soprattutto se scegli di farlo online. Con l’acquisto digital, tutto diventa immediato: puoi ricevere la SIM a casa entro due giorni lavorativi, oppure attivarla subito con eSIM, senza neanche dover uscire di casa. Grazie alle credenziali SPID o alla CIE, l’attivazione richiede pochi minuti e, una volta pronto il numero, il credito residuo dalla vecchia SIM viene trasferito automaticamente. Tutto pensato per rendere il passaggio a WINDTRE rapido e senza intoppi.

Ma la vera forza di WINDTRE è la rete. La copertura in 4G raggiunge il 99,7% della popolazione, mentre il 5G arriva al 97%, garantendo una navigazione stabile e veloce quasi ovunque. È una rete costruita per essere all’avanguardia, e permette di sfruttare al massimo i dispositivi compatibili, con download rapidi e streaming fluido anche quando la connessione è molto richiesta.

E se dovesse servire assistenza, WINDTRE ci tiene a far sentire i clienti supportati in ogni momento. Puoi recarti in uno dei 3.500 negozi sul territorio, chiamare gratuitamente il 159 o gestire tutto tramite l’App WINDTRE, tra le più apprezzate dagli utenti con un punteggio di 4.3 su 5 sugli store Apple e Android. Controllare il traffico dati, personalizzare l’offerta o ricaricare diventa immediato e intuitivo, senza code né attese.

Infine, chi sceglie WINDTRE può anche approfittare di WINDAY, un’iniziativa che regala ogni giorno coupon dei migliori brand, il 10% dei tuoi acquisti su Amazon.it in traffico telefonico, oltre a concorsi, giochi e altre sorprese. Tutto questo con un prezzo di partenza di 10,99 € al mese, attivazione gratuita inclusa, e condizioni chiare: la voce e i dati sono illimitati secondo i termini d’uso, e puoi navigare in 5G con dispositivi compatibili.

In sintesi, WINDTRE non è solo un operatore, ma un ecosistema pensato per semplificarti la vita digitale, con rete solida, supporto costante e vantaggi extra che rendono l’esperienza quotidiana più veloce, comoda e divertente.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.