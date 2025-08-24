AndroidNews

Ford sceglie Android Automotive per le sue nuove vetture

Ford conferma Android Automotive come base della Ford Digital Experience: un’integrazione totale dei servizi Google sui nuovi modelli, con rollout già iniziato negli USA.

scritto da Manuel De Pandis
Negli ultimi anni Google ha spinto con forza nel settore automobilistico con due piattaforme distinte: Android Auto, che proietta lo smartphone sullo schermo dell’auto, e Android Automotive, sistema operativo integrato direttamente nel computer di bordo. Una strategia che ha già portato a collaborazioni importanti, tra cui quella con Ford, ora confermata e rilanciata con il progetto Ford Digital Experience.

Ford Digital Experience e la scelta di Google

Con l’annuncio dei suoi nuovi modelli, Ford ha ribadito di voler puntare su Android Automotive come base software per l’infotainment. L’obiettivo è offrire una piattaforma integrata e completa, capace di portare all’interno del veicolo le stesse funzionalità digitali che gli utenti utilizzano ogni giorno su smartphone e tablet.

La scelta di Ford non riguarda solo la navigazione o l’assistente vocale, ma una vera e propria integrazione con i servizi Google: dagli aggiornamenti del sistema via OTA al supporto di Google Maps, fino alla possibilità di scaricare applicazioni dedicate tramite il Google Play Store. Il tutto mantenendo le garanzie di sicurezza e qualità tipiche di un marchio automobilistico di lunga tradizione.

Android Automotive su tutti i display

Uno degli aspetti chiave è la diffusione di Android Automotive su ogni schermo presente a bordo. Non si tratta quindi di un singolo display centrale, ma di una piattaforma che unifica la gestione dell’intrattenimento, della navigazione e persino dei comandi legati al veicolo.

In questo modo, il sistema si propone come una cabina di regia digitale che centralizza funzioni e informazioni, riducendo la necessità di soluzioni esterne e rendendo più immediato l’accesso a strumenti familiari agli utenti.

Per ora la diffusione di Android Automotive è stata confermata da Ford soprattutto per i veicoli venduti negli Stati Uniti, dove il sistema sarà integrato a partire dai modelli di quest’anno e verrà progressivamente esteso nei prossimi.

Nel mercato europeo, invece, la situazione appare più complessa: al momento Ford continua a utilizzare un software proprietario, senza aver ancora definito con chiarezza se e quando Android Automotive diventerà lo standard anche nel Vecchio Continente. Le differenze di regolamentazione e le esigenze di mercato locali potrebbero spiegare questa scelta, ma resta probabile che nel medio termine anche i clienti europei vedranno un’adozione più ampia del sistema Google.

