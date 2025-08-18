Vodafone: offerte SOTTOCOSTO, si parte da 6,99€ e si arriva a 200GB

Nel mese di agosto, Vodafone mette sul tavolo tre offerte mobili pensate per diversi profili di utenza, tutte con minuti e SMS illimitati e l’accesso alla rete 5G. Le tariffe puntano sia a conquistare nuovi clienti provenienti da altri operatori, sia a premiare chi possiede già servizi Vodafone. Di vantaggi dunque ce ne saranno veramente tanti, a partire dal prezzo di vendita che in alcuni casi non è stato mai così basso prima d’ora.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi lascia Iliad e virtuali

La Vodafone 6,99 5G è destinata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. A fronte di un canone mensile di 6,99 €, mette a disposizione 100 giga in 5G, insieme a chiamate e messaggi illimitati verso tutti. Una proposta semplice e competitiva per chi vuole passare a Vodafone mantenendo un prezzo contenuto.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti di rete fissa

Chi possiede già un contratto di rete fissa con Vodafone può accedere alla Vodafone Family+ 5G, che include minuti e SMS illimitati e giga senza limiti in 5G. È una soluzione che valorizza la fedeltà dei clienti offrendo la massima libertà di utilizzo della connessione mobile.

Vodafone 11,99 5G: più dati con SmartPay, ecco come funziona

Infine, la Vodafone 11,99 5G è rivolta a chi decide di lasciare TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. L’offerta prevede 100 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati. Attivando il servizio SmartPay, che consente la ricarica automatica gratuita dal conto corrente, il traffico dati sale a 150 giga al mese.

Con queste tre proposte, Vodafone dimostra di voler coprire più segmenti di mercato, offrendo soluzioni personalizzate con 5G incluso, ampie quantità di dati e condizioni chiare. Una strategia che punta a rafforzare la posizione dell’operatore sia tra i nuovi clienti sia tra quelli già fidelizzati. L’opportunità dunque è molto buona, coglietela al volo.