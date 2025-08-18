NewsOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone: offerte SOTTOCOSTO, si parte da 6,99€ e si arriva a 200GB

Le offerte di Vodafone si rimettono in gioco per battere la concorrenza, questa volta sarà impossibile battere il provider

scritto da Felice Galluccio
Nel mese di agosto, Vodafone mette sul tavolo tre offerte mobili pensate per diversi profili di utenza, tutte con minuti e SMS illimitati e l’accesso alla rete 5G. Le tariffe puntano sia a conquistare nuovi clienti provenienti da altri operatori, sia a premiare chi possiede già servizi Vodafone. Di vantaggi dunque ce ne saranno veramente tanti, a partire dal prezzo di vendita che in alcuni casi non è stato mai così basso prima d’ora.

Vodafone 6,99 5G: pensata per chi lascia Iliad e virtuali

La Vodafone 6,99 5G è destinata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. A fronte di un canone mensile di 6,99 €, mette a disposizione 100 giga in 5G, insieme a chiamate e messaggi illimitati verso tutti. Una proposta semplice e competitiva per chi vuole passare a Vodafone mantenendo un prezzo contenuto.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per i clienti di rete fissa

Chi possiede già un contratto di rete fissa con Vodafone può accedere alla Vodafone Family+ 5G, che include minuti e SMS illimitati e giga senza limiti in 5G. È una soluzione che valorizza la fedeltà dei clienti offrendo la massima libertà di utilizzo della connessione mobile.

Vodafone 11,99 5G: più dati con SmartPay, ecco come funziona

Infine, la Vodafone 11,99 5G è rivolta a chi decide di lasciare TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. L’offerta prevede 100 giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati. Attivando il servizio SmartPay, che consente la ricarica automatica gratuita dal conto corrente, il traffico dati sale a 150 giga al mese.

Con queste tre proposte, Vodafone dimostra di voler coprire più segmenti di mercato, offrendo soluzioni personalizzate con 5G incluso, ampie quantità di dati e condizioni chiare. Una strategia che punta a rafforzare la posizione dell’operatore sia tra i nuovi clienti sia tra quelli già fidelizzati. L’opportunità dunque è molto buona, coglietela al volo.

Felice Galluccio

