WindTre, nuove super offerte per clienti stranieri

L’operatore telefonico italiano WindTre sta continuando ad aggiornare la sua proposta. Questa volta, l’operatore ha rivisto e aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile per i suoi clienti stranieri. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre Call Your Country. L’operatore sembra che abbia introdotto un maggior quantitativo di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

WindTre Call Your Country, l’operatore aggiorna le offerte per i clienti stranieri

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato la sua proposta mobile per i suoi clienti stranieri. Come già accennato in apertura, è stato in particolare aggiornato il catalogo di offerte di rete mobile appartenenti alla gamma WindTre Call Your Country. Queste offerte ora includono ancora più giga per navigare in internet senza pensieri.

Una di queste offerte aghiornate è quella denominata WindTre Call Your Country Plus. Quest’ultima, in particolare, includerà per i primi tre mesi giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Al termine dei tre mesi, gli utenti avranno poi a disposizione ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 minuti per chiamare 53 destinazioni estere.

Per avere questa offerta si dovranno pagare 9,99 euro al mese tramite il proprio credito residuo. Per chi invece sceglierà come metodo di pagamento Easy Pay saranno invece disponibili altre offerte mobile. Una di queste è l’offerta denominata WindTre Call Your Country Unlimited Super. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G alla massima velocità disponibile e successivamente giga senza limiti ad una velocità massima pari a 10 mbps. Il bundle dell’offerta include poi minuti illimitati per chiamare i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 300 minuti per chiamare ben 53 destinazioni straniere. Anche in questo caso il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a solo 9,99 euro al mese.