Apple iPad 11 non ha RIVALI: su Amazon oggi costa solo 349 euro

Promozione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti su Amazon con una serie di sconti molto speciali, tra cui la possibilità di mettere le mani su Apple iPad 11, in particolar modo parliamo della versione con chip A16, quindi l’ultima generazione appena lanciata sul mercato, che oggi viene a costare solamente 349 euro, approfittando così di uno sconto imperdibile per tutti.

Il dispositivo, come vi abbiamo accennato poco sopra, è distribuito con processore A16, il migliore di sempre per questo prodotto, essendo caratterizzato da prestazioni molto valide e la possibilità di godere del multitasking senza limiti o vincoli particolari. Il consumatore si ritrova a poter scegliere tra quattro colorazioni differenti tra loro, con bellissimi colori pastello nella parte posteriore, le quali potrebbero tuttavia avere altrettanti prezzi.

Nel momento dell’acquisto è bene prestare attenzione alla versione che si va ad acquistare, in particolar modo parliamo della tipologia di connessione: dovete sapere che al momento attuale sono disponibili sia WiFi che WiFi + Cellular, nel primo caso il collegamento alla rete avviene solo tramite il WiFi di casa, mentre nel secondo anche tramite eSIM. E’ chiaro che il prezzo cambia, e nel nostro caso vi proponiamo il solo WiFi da 128GB di memoria interna, quantitativo non espandibile con microSD.

Apple iPad, la promozione è ottima su Amazon

L’occasione più ghiotta del momento è proprio legata al mondo Apple iPad, con la promozione Amazon che abbassa il livello di spesa dai 409 euro previsti in origine, fino a soli 349 euro. L’acquisto, da completare a questo link, prevede anche la consegna a domicilio in tempi brevi.

Non mancano all’appello anche sensori fotografici, posteriormente e anteriormente da 12 megapixel, sempre con supporto a WiFi 6 per la più rapida connessione possibile.