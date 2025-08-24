Raspberry Pi Touch Display 2: ecco il nuovo formato da 5 pollici

L’omonima società ha annunciato una nuova versione in arrivo del suo touch display 2, si tratta di un aggiornamento del primo modello del 2015 che è stato presentato lo scorso anno nel formato da 7 pollici, nel dettaglio si tratta praticamente dello stesso dispositivo dotato però di una diagonale più piccola, 5 pollici invece di sette, dettaglio che però non costringe a nessun tipo di rinuncia in termini di definizione dal momento che nonostante l’area inferiore, la risoluzione rimane sostanzialmente la stessa di 720 × 1280 pixel.

Caratteristiche

Il nuovo touch display 2 da 5 pollici può tornare utile nello specifico a chi decide di puntare su un dispositivo più piccolo e anche meno costoso, la dimensione inferiore infatti abbassa anche il prezzo che da 60 $ per quella da 7 pollici scende a 40 $ per la versione da 5 pollici, la rinuncia in termini di pollici però non comporta nessun altro tipo di rinunce dal momento che il device rimane plug and play grazie al piano supporto dei driver Linux, di seguito le caratteristiche.

Abbiamo nello specifico un display da 5 pollici dotato di un’area attiva di 62 × 110 millimetri, un pannello multi touch capacitivo che supporta fino a cinque dita, supporto completo del sistema operativo Raspberry Pi e in confezione tutto l’hardware che serve per il montaggio, compresi i cavi e connettori.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Italia, quest’ultimo è disponibile ad un costo di 42,46 €, dunque rappresenta sicuramente un’ottima scelta per coloro che hanno bisogno di tutta la classica esperienza d’uso di questo particolare dispositivo senza spendere cifre importanti e senza troppe esigenze in termini di display, ricordiamo nello specifico che questo device permette a chi lo desidera di cimentarsi nella costruzione di piccoli circuiti automatizzati che possono svolgere alcune specifiche opzioni senza richiedere un hardware eccessivamente potente o complesso.

Nonostante il dispositivo sia arrivato in Italia attualmente non è disponibile probabilmente per un esaurimento scorte, servirà attendere un po’.