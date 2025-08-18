Serie A 25/26, DAZN lancia MyClubPass per i tifosi

La nuova stagione della Serie A Enilive è pronta a partire e DAZN ha deciso di introdurre una novità che punta a rivoluzionare il modo di vivere il campionato. Per la prima volta, infatti, arriva MyClubPass, un abbonamento pensato per chi desidera seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore. Attivabile solo fino al 31 agosto, il piano è destinato ai nuovi clienti, a chi non possiede un abbonamento DAZN attivo e a chi utilizza i pacchetti Goal o Sports. Il costo parte da 27€ al mese con pagamento annuale anticipato, oppure 29,99€ al mese in dodici rate.

Con DAZN arriva una stagione ricca di sport e contenuti extra

Il funzionamento è semplice. L’utente sceglie la propria squadra al momento della sottoscrizione e ottiene l’accesso a tutte le 38 partite di campionato. Non sono previste solo dirette, ma anche pre e post-partita, highlights e contenuti on demand. Con MyClubPass, DAZN vuole offrire un’esperienza simile a quella dell’abbonamento allo stadio, ma con la comodità dello streaming, permettendo ai tifosi di non perdersi nemmeno un istante delle sfide della loro squadra, in casa e in trasferta.

In contemporanea al lancio del nuovo piano, DAZN conferma la sua offerta tradizionale con i pacchetti Sports, Full, Family e Goal, che mantengono lo stesso listino prezzi introdotto a inizio 2024. Il calcio resta protagonista con tutte le partite della Serie A Enilive in esclusiva, la Serie BKT, la Serie A Femminile eBay fino al 2027, LaLiga fino al 2029 e il meglio del calcio portoghese.

Ma non si parlerà solo di calcio, infatti grazie alla partnership con Warner Bros.Discovery, la piattaforma arricchisce ulteriormente la proposta multisport. In app ci saranno i grandi eventi trasmessi da Eurosport come Roland Garros, Australian Open, Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta e le principali classiche del ciclismo.

Spazio anche a sport invernali, UFC, golf, volley, basket europeo e NFL. Ancora, DAZN inserisce in catalogo canali di intrattenimento firmati Discovery con show, film, reality e cartoni animati, rendendo l’offerta più varia e competitiva. Insomma, con MyClubPass e i pacchetti tradizionali, DAZN si prepara a una stagione 2025/26 che promette di soddisfare sia i tifosi più fedeli a una squadra sia chi ama vivere lo sport a 360°.