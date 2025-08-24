Amazon, prezzo da URLO per la smart TV Philips Ambilight

Siete alla ricerca di una smart TV di buona qualità che non costi eccessivamente? allora dovete subito puntare direttamente sul modello di casa Philips, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, con la sua capacità di mettere a disposizione di ogni utente buonissime prestazioni, tra cui ad esempio la risoluzione massima in 4K HDR. La promozione, disponibile su Amazon, rende la vita facile per tantissimi consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Il prodotto in questione è precisamente la smart TV Philips Ambilight 65PUS8200, sfrutta tecnologia LED con diagonale da 65 pollici, si appoggia alla piattaforma Titan OS, con Pixel Precise e Dolby Atmos sound, appoggiandosi anche a Far Field Mic. E’ un dispositivo perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, facilitando il controllo con il solo ausilio della propria voce.

Da un punto di vista puramente estetico è sicuramente in linea con i tempi che corrono, le cornici sono davvero sottilissime, quasi inesistenti, la base di appoggio si affida a due piedini centrali che alzano notevolmente il device dalla superficie, facilitando il posizionamento di qualsivoglia altro oggetto al di sotto della stessa. La classe energetica, se interessati, è la F.

Amazon, il prezzo è decisamente più basso del normale

Il prezzo di vendita di questo televisore è tutt’altro che elevato, considerando che comunque negli ultimi 30 giorni la sua cifra più bassa mai raggiunta era stata di 663,28 euro. L’acquisto, disponibile a questo link, richiede nel complesso un versamento finale di soli 599 euro.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi molto più brevi e ristretti di quanto potreste mai pensare. Inoltre, è prevista la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.