Vodafone Smart: la SUPER offerta con 200GB e 5G a prezzo bloccato

Vodafone arricchisce il proprio catalogo con Vodafone-Smart, una proposta pensata per chi cerca tanti Giga e servizi completi a un costo contenuto. L’offerta, disponibile online e tramite ricontatto telefonico, garantisce 200GB di traffico dati in 5G, con ulteriori 15GB utilizzabili in UE, oltre a minuti illimitati e 200 SMS. Il tutto al prezzo promozionale di 12,99€ al mese, invece di 14,99€, con costo di attivazione fissato a 9,99€ e prezzo bloccato per 24 mesi.

L’attivazione è semplice. Si può scegliere se ricevere una SIM fisica o una eSIM, verificando la compatibilità del proprio dispositivo. La spedizione è gratuita in tutta Italia e prevede anche consegne serali. Una volta ricevuta la SIM, l’attivazione può essere completata con identificazione tramite corriere, SPID o registrazione guidata via video. È prevista anche la portabilità del numero in 3-7 giorni lavorativi e il trasferimento del credito residuo entro 8 giorni.

Servizi inclusi e vantaggi extra con Vodafone Smart

L’offerta non si limita al pacchetto base di minuti, SMS e dati. Sono infatti inclusi numerosi servizi che aggiungono valore. In caso di esaurimento del credito, ad esempio, è prevista la continuità di servizio fino a 48 ore, per restare connessi senza interruzioni. Sono compresi la segreteria telefonica e il servizio di recall, che permette di sapere quando un numero non disponibile torna raggiungibile.

Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza online. Con Rete Sicura, Vodafone protegge gli utenti da phishing e malware, integrando funzioni di parental control per filtrare i contenuti e impostare limiti orari di navigazione. In più, chi attiva la promo Smart ottiene l’accesso gratuito a VodafoneClub, con sconti mensili su carburante, shopping e partner convenzionati, insieme a 10GB extra oltre al traffico previsto dal piano.

Vodafone sottolinea anche i riconoscimenti ottenuti dalle società indipendenti. Ookla ha premiato la sua rete come 5G più veloce in Italia, mentre nPerf e Opensignal hanno confermato la leadership in diverse categorie, dalla latenza ai test di browsing e download.