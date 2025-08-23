Fastweb vs Ops! Mobile: offerte fino a 300GB in 5G a confronto tra loro

Fastweb ha messo in campo tre piani per rispondere a diverse esigenze. La Fastweb Mobile costa 8,95€ e offre 150 giga in 5G, minuti illimitati e 100 SMS. La Mobile Full, a 10,95€, porta i giga a 200 con le stesse condizioni di chiamate e messaggi. Infine la Mobile Maxi, a 12,95€, propone 300 giga con servizi aggiuntivi come Fastweb Protect e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Tutte le offerte prevedono attivazione da 10€, SIM o eSIM gratuita e identificazione tramite SPID, carta d’identità elettronica o video-identificazione. Un elemento che distingue Fastweb è l’affidabilità della rete 5G, considerata tra le più performanti in Italia. Tanti utenti possono essere testimoni di tutto ciò.

La proposta Ops! Mobile è una delle più gettonate

Ops! Mobile, giovane operatore virtuale, risponde con un’unica offerta: la OPS Special 300 GB. Con 9,99€ al mese garantisce minuti illimitati, 100 SMS e 300 giga in 4G. La formula prevede 150 giga di base e altri 150 giga extra offerti dal gestore. L’attivazione costa 9,90€ con spedizione gratuita della SIM e la sottoscrizione richiede SPID. L’offerta è valida per chiunque decida di portare il proprio numero, tranne chi proviene da Vodafone.

Due visioni diverse tra Ops! e Fastweb ma una parola d’ordine: convenienza

Fastweb offre varietà e servizi premium, con pacchetti differenziati in base al consumo e integrazioni aggiuntive. Ops! Mobile preferisce un approccio diretto: una sola offerta maxi, tanti giga e prezzo bloccato. Fastweb si rivolge a chi vuole scegliere tra più alternative calibrate sulle proprie esigenze, Ops! Mobile a chi vuole il massimo dei giga a un costo contenuto senza complicazioni. Provider di questo genere si sfidano tutti i giorni ma in questo caso i due operatori virtuali sembrano averne di più rispetto agli altri gestori disponibili sul mercato della telefonia mobile. La scelta ovviamente adesso spetta solo agli utenti che valuteranno le loro esigenze al meglio per capire cosa farà al caso loro.