Roborock QV 35A: oggi su Amazon con uno sconto shock di 170 euro

Solo 429,99 euro per acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti. Un dispositivo che Amazon vi consente di acquistare riscattando uno sconto da aggiungere al carrello in fase di acquisto. Tale sconto fa, dunque, crollare il prezzo iniziale di 599,99 euro. Nello specifico, il Roborock QV 35A dispone di una stazione di ricarica multifunzione che ottimizza l’esperienza d’uso.

Al fine di ottimizzare la praticità, la stazione di ricarica svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri con una durata di 7 settimane. Oltre a ciò, per l’acqua è disponibile un serbatoio da 4 litri che consente di coprire una superficie di 300 m². Siete pronti per poter lavare accuratamente?

Roborock QV 35A oggi più conveniente

Se non ne potete più di utilizzare la vostra classica aspirapolvere, oggi è il giorno perfetto per procedere con l’acquisto di un robot aspirapolvere lavapavimenti. Questo modello a marchio Roborock si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche eccellenti che lo rendono unico.

Il marchio Roborock ha infatti deciso di progettare un dispositivo in grado di offrire prestazioni di pulizia impareggiabili. Dispone infatti di un’aspirazione potente da 8000Pa che consente di catturare senza sforzo lo sporco incastrato, i detriti più ostinati e i peli di animali domestici anche da tappeti e superfici come le moquette.

Oltre a ciò, i risultati vengono ottimizzati dalla spazzola a doppia rotazione con sollevamento di 10 mm che si occupa di pulire nel migliore dei modi il pavimento, rimuovendo anche le macchie più difficili congiuntamente alle due spazzole rotanti ad alta velocità da 200 giri al minuto.

Approfittate subito di questa opportunità offerta da Amazon per acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock a soli 429,99 euro anziché 599,99.