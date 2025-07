Prime Video si evolve e accoglie anche l’NBA

Prime Video ha annunciato una serie di novità in arrivo sulla piattaforma streaming. A tal proposito, ha scelto l’evento Prime Video Presents Italia 2025 per svelare i suoi ambiziosi progetti per il futuro. Le recenti dichiarazioni lasciano intravedere un’espansione significativa dell’offerta sia in ambito sportivo che nella produzione di contenuti originali italiani. Un’occasione che ha confermato come l’Italia sia ormai diventata una delle aree strategiche principali per il colosso dello streaming. Il protagonista assoluto della serata è stato l’annuncio dell’arrivo dell’NBA su Prime Video.

Prime Video: le novità annunciate per il futuro

Dal prossimo autunno, infatti, gli spettatori italiani potranno assistere in esclusiva a una selezione di 87 partite della stagione regolare. Ciò grazie ad un contratto della durata di undici anni. L’accordo include anche le fasi salienti del torneo NBA Play-In. Tutte le partite degli Emirates NBA Cup Knockout Rounds, una parte dei Playoff e una serie delle Conference Finals. Inoltre, dal 2026, saranno comprese anche le finali NBA per sei anni. Un’offerta senza precedenti per gli appassionati di basket che vedranno così potenziata la proposta sportiva della piattaforma.

E non è tutto. Prime Video continuerà a proporre anche il meglio della UEFA Champions League anche nella stagione 2025-26. Mantenendo il mercoledì sera come appuntamento fisso per la miglior partita della giornata. Marco Foroni ha evidenziato il successo della precedente stagione, sottolineando un aumento di ascolti del 18%.

La serata non si è però concentrata solo sullo sport. Grande spazio è stato dedicato alla presentazione delle nuove produzioni italiane. Con film, serie e show che riflettono il desiderio di raccontare l’Italia contemporanea con uno sguardo autentico e originale. Tra i titoli più discussi figurano “Il Ministero dell’Amore”, “Ancora più Sexy”, la serie “Italian Postcards”. E il reality “The Traitors Italia”. Molta curiosità anche per il ritorno di “LOL: Chi ride è fuori”, che si ripresenta con una sesta edizione e una speciale puntata di Halloween.