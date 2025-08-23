PosteMobile non muore mai: domina con la Creami Extra WOW a 5,99€ al mese

Tra le offerte mobili proposte dai virtuali italiani, PosteMobile occupa da tempo una posizione di rilievo grazie a tariffe semplici e senza vincoli. L’ultima soluzione conferma questa linea, con un pacchetto bilanciato che unisce chiamate e messaggi illimitati a una dotazione dati sufficiente per le esigenze quotidiane.

I dettagli della Creami Extra WOW 50

La nuova Creami Extra WOW 50 ha un costo mensile di 5,99€, cifra che rimane invariata nel tempo. Al suo interno ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Un’offerta pensata per chi non ha bisogno di centinaia di giga ma vuole comunque un piano solido e conveniente.

La promo è aperta a tutti: può essere attivata sia dai nuovi clienti sia da chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore, senza alcuna restrizione legata alla provenienza.

Modalità e costi di attivazione secondo PosteMobile

Per aderire all’offerta è previsto un contributo iniziale di 10€ una tantum, che include anche il costo della SIM. Non ci sono altre spese nascoste, mentre la consegna è gratuita. L’attivazione può avvenire online in pochi minuti, direttamente in ufficio postale o tramite contatto telefonico con un operatore.

Questa versatilità rende la Creami Extra WOW 50 accessibile a una vasta platea di utenti, anche a chi preferisce gestire la sottoscrizione in modo tradizionale recandosi in posta. È proprio in questo modo che diversi utenti hanno sottoscritto le varie promo del provider negli ultimi anno, trovando sempre un personale molto preparato agli sportelli.

Con questo piano, PosteMobile continua a puntare sulla trasparenza e su una struttura di prezzi semplice da comprendere, offrendo un mix che si adatta bene a chi cerca una tariffa economica senza rinunciare a minuti e messaggi illimitati. Non bisogna fare altro che scegliere l’offerta senza pensarci due volte.