PosteMobile non muore mai: domina con la Creami Extra WOW a 5,99€ al mese

Con la promo di PosteMobile gli utenti possono assicurarsi mensilmente ciò che gli occorre senza pagare troppo.

scritto da Felice Galluccio
Tra le offerte mobili proposte dai virtuali italiani, PosteMobile occupa da tempo una posizione di rilievo grazie a tariffe semplici e senza vincoli. L’ultima soluzione conferma questa linea, con un pacchetto bilanciato che unisce chiamate e messaggi illimitati a una dotazione dati sufficiente per le esigenze quotidiane.

I dettagli della Creami Extra WOW 50

La nuova Creami Extra WOW 50 ha un costo mensile di 5,99€, cifra che rimane invariata nel tempo. Al suo interno ci sono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Un’offerta pensata per chi non ha bisogno di centinaia di giga ma vuole comunque un piano solido e conveniente.

La promo è aperta a tutti: può essere attivata sia dai nuovi clienti sia da chi decide di portare il proprio numero da un altro operatore, senza alcuna restrizione legata alla provenienza.

Modalità e costi di attivazione secondo PosteMobile

Per aderire all’offerta è previsto un contributo iniziale di 10€ una tantum, che include anche il costo della SIM. Non ci sono altre spese nascoste, mentre la consegna è gratuita. L’attivazione può avvenire online in pochi minuti, direttamente in ufficio postale o tramite contatto telefonico con un operatore.

Questa versatilità rende la Creami Extra WOW 50 accessibile a una vasta platea di utenti, anche a chi preferisce gestire la sottoscrizione in modo tradizionale recandosi in posta. È proprio in questo modo che diversi utenti hanno sottoscritto le varie promo del provider negli ultimi anno, trovando sempre un personale molto preparato agli sportelli.

Con questo piano, PosteMobile continua a puntare sulla trasparenza e su una struttura di prezzi semplice da comprendere, offrendo un mix che si adatta bene a chi cerca una tariffa economica senza rinunciare a minuti e messaggi illimitati. Non bisogna fare altro che scegliere l’offerta senza pensarci due volte.

