Meta Hypernova: occhiali smart con display e comandi muscolari

C’è un’aria di attesa attorno a Meta e ai suoi nuovi occhiali smart, quelli che conosciamo con il nome provvisorio di Hypernova. Non si tratta di un semplice aggiornamento dei Ray-Ban già sul mercato, ma di un prodotto che sembra voler alzare l’asticella di cosa significa indossare la tecnologia. La notizia che più ha fatto discutere riguarda il prezzo: non i 1.400 dollari che circolavano nei primi rumor, ma circa 800. Una cifra non certo popolare, ma sicuramente più accessibile per chi vuole avvicinarsi a questo mondo senza sentirsi di investire un capitale.

Meta abbassa il prezzo di Hypernova: wearable più accessibile

A incuriosire è soprattutto l’idea di avere, integrato negli occhiali, un piccolo schermo per gestire notifiche, consultare app, dare un’occhiata ai contenuti multimediali o addirittura navigare tra informazioni in tempo reale. Tutto questo senza dover continuamente tirare fuori il telefono dalla tasca. Ma forse l’elemento più intrigante è il braccialetto che Meta starebbe sviluppando: grazie alla lettura dei segnali elettrici dei muscoli, potrebbe trasformare i movimenti della mano e del polso in veri e propri comandi. Non un semplice accessorio, ma un nuovo linguaggio di interazione con i dispositivi.

Dal punto di vista tecnico, le indiscrezioni parlano di processori Qualcomm, una fotocamera potenziata per foto e video di qualità e un sistema basato su Android. Non ci sarà un vero store dedicato alle app, almeno non subito: i contenuti arriveranno direttamente dallo smartphone, tramite l’app Meta View. Una soluzione che ricorda i Ray-Ban Meta, ma con potenzialità decisamente più ampie.

Hypernova, insomma, sembra voler fare un salto in avanti rispetto a quanto già visto: non più un gadget per pochi appassionati, ma un prodotto pensato per diventare parte della vita quotidiana. Certo, resta il dubbio se gli utenti siano pronti a indossare davvero un dispositivo così evidente e se la cifra richiesta sarà percepita come giustificata. Eppure, Meta guarda già oltre, con progetti che includono modelli futuri ancora più avanzati e persino veri occhiali di realtà aumentata.

Alla fine, la domanda è semplice: ci sentiamo pronti a portare l’innovazione sul volto, come parte del nostro stile personale? Forse il 2025 ci darà la risposta.