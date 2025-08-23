Normal Computing presenta un chip di calcolo termodinamico

Normal Computing ha reso pubblico un annuncio che potrebbe segnare l’inizio di una nuova epoca per l’informatica. Si tratta dell’entrata in fase di tape-out del nuovo chip CN101. Rappresenta l’ultimo passo prima della produzione vera e propria. Non si tratta di un processore qualsiasi, ma del primo dispositivo mai costruito basato sul calcolo termodinamico. Risultato del lavoro di un piccolo gruppo di ingegneri. I quali hanno portato avanti un’idea tanto ambiziosa quanto rivoluzionaria. Alla base del progetto c’è la “Carnot Architecture”, un’architettura che punta a sfruttare direttamente i principi della fisica per rendere più veloce e meno costoso l’addestramento dell’intelligenza artificiale e il calcolo scientifico.

Nuovo chip di Normal Computing: ecco i dettagli

Secondo il CEO Faris Sbahi, l’AI si trova oggi davanti a un ostacolo: i data center consumano quantità enormi di energia. Un fattore che limita la crescita del settore. La nuova strada proposta da Normal Computing, spiega Sbahi, potrebbe offrire la soluzione a tale blocco. Se i computer tradizionali si basano su regole rigide che richiedono enormi risorse per funzionare. Un processore termodinamico è in grado di trasformare a proprio vantaggio fenomeni naturali come le fluttuazioni e la dissipazione. Elementi che normalmente sarebbero considerati inefficienze da eliminare.

Il risultato, almeno nelle intenzioni dell’azienda, è sorprendente. Il chip CN101 sarebbe fino a mille volte più efficiente delle comuni CPU e GPU per alcuni tipi di operazioni. Si parla soprattutto di calcoli legati all’algebra lineare e alla manipolazione di matrici. Attività centrali nella ricerca scientifica e nell’ingegneria. Inoltre, grazie a un algoritmo sviluppato in casa chiamato “Lattice Random Walk”, il chip potrebbe accelerare in modo significativo i calcoli probabilistici su cui si basano molte simulazioni moderne.

Ma CN101 non è che il primo passo. La società ha già fissato una traiettoria precisa per i prossimi anni. Entro il 2026 dovrebbe arrivare CN201, progettato per gestire modelli di diffusione ad alta risoluzione e ampliare il campo delle applicazioni di intelligenza artificiale. Nel biennio 2027-2028 è invece previsto CN301, pensato per affrontare compiti ancora più complessi come i modelli di diffusione video.