Unieuro: grandi offerte HP in un VOLANTINO super special da non perdere

Con Unieuro scoprite uno speciale volantino dedicato a HP con prezzi esclusivi e occasioni uniche che vi conquisteranno fino all’ultimo secondo

scritto da Rossella Vitale
C’è un momento che aspettate sempre con trepidazione: il nuovo volantino di Unieuro. Quando arriva, la sensazione è chiara: l’opportunità è lì, pronta per essere colta. Stavolta protagonista assoluto è HP, un brand che non smette mai di stupire con la qualità e la varietà delle sue proposte. Notebook, desktop, monitor e accessori: ogni angolo del vostro spazio può trasformarsi grazie a questa selezione straordinaria. Unieuro ora propone offerte che uniscono affidabilità e convenienza in un’unica mossa, creando quelle promo che rendono ogni acquisto più gratificante. Non si tratta solo di tecnologia, ma di stile, praticità e prestazioni che diventano parte integrante della vostra esperienza digitale. Davanti a questi prodotti esagerati Unieuro non resta che lasciarsi guidare dall’entusiasmo e prepararsi all’acquisto più conveniente di sempre!

Unieuro ha magia, ha sconti e ha il top HP

Proprio nel cuore del volantino trovate il potente HP Victus Gaming 15-fa1064nl con Intel® Core™, in offerta Unieuro a 999 euro, accanto al compatto HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen a soli 399,90 euro. Non mancano il versatile HP 15-fd0068nl con Intel® Core a 499,90 euro e l’elegante HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen a 549,90 euro. Spazio anche ai desktop con l’HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, 16 GB DDR4-SDRAM e 512 GB SSD, proposto da Unieuro a 599,90 euro. Per chi desidera la postazione completa, c’è l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD a soli 99,90 euro, la HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro e l’agile HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510, disponibile solo con Unieuro a 29,99 euro. Unieuro porta le prestazioni di HP alla portata di tutti, ma solo per chi coglie il momento giusto.

unieuro promo HP
Screenshot
unieuro promo HP
unieuro promo HP
Screenshot
unieuro promo HP
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.