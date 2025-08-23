Huawei punta alla concorrenza con HarmonyOS

Huawei punta a stravolgere il settore smartphone conquistando un terzo del mercato mondiale con HarmonyOS. Una percentuale che, se davvero raggiunta, potrebbe mettere in discussione un universo che da anni vede Android e iOS come unici protagonisti. Tale ambizione non nasce dal nulla. Le sanzioni decise dagli Stati Uniti hanno chiuso a Huawei gran parte dei mercati occidentali. Quest’ultime hanno obbligato l’azienda a ripensare la propria strategia. Huawei, infatti, ha accelerato lo sviluppo del suo sistema operativo indipendente. HarmonyOS, inizialmente pensato come soluzione temporanea per aggirare i vincoli. Eppure, si è rapidamente trasformato in una piattaforma competitiva. In Cina ha scalato le classifiche fino a diventare la seconda opzione mobile più popolare. Con oltre dieci milioni di utenti attivi.

Huawei punta su HarmonyOS: ecco i dettagli

Richard Yu, a capo della divisione Consumer Business, ha spiegato in un’intervista a CCTV che l’obiettivo è esportare HarmonyOS a livello internazionale. In tale contesto, la decisione di presentare HarmonyOS Next, completamente svincolato da Android, rappresenta un punto di svolta. La nuova versione poggia su un’architettura proprietaria, creata da zero, con cui Huawei intende dimostrare di poter camminare sulle proprie gambe. Il tutto senza dipendere da tecnologie esterne. È un gesto dal forte valore simbolico, ma anche una mossa concreta per differenziare il proprio ecosistema dalle alternative già esistenti.

E non è tutto. Huawei sta puntando molto anche sugli sviluppatori, offrendo strumenti ed incentivi per stimolare la creazione di app compatibili e originali. In Cina, la transizione al nuovo sistema è stata sostenuta da promozioni e offerte dedicate agli utenti. Un modello che l’azienda dovrà necessariamente replicare su scala internazionale se vuole trasformare l’ambizione in realtà.

Resta una sfida complessa: convincere utenti e partner al di fuori del mercato asiatico, dove Android e iOS restano dominanti, richiederà tempo e risorse. Se Huawei riuscirà a mantenere la rotta, lo scenario mobile potrebbe conoscere un cambiamento destinato a riscrivere le regole del settore.