Honor X7c 5G debutta in India: prestazioni di qualità a un prezzo unico

Honor ha presentato ufficialmente in India il nuovo X7c 5G. Amplia così la propria gamma di dispositivi economici ma completi di tutto ciò che occorre. Dopo il lancio delle versioni X7c-base e X9c, l’azienda propone un modello che punta ancora una volta ad un pubblico più giovane, attento al rapporto qualità-prezzo. Il nuovo smartphone si distingue per un display LCD da 6,8” in risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e luminosità di picco a 850nit. Garantisce quindi un’esperienza visiva fluida e brillante.

Honor X7c 5G: prezzo super competitivo e disponibilità limitata

Il cuore del dispositivo è il processore Snapdragon 4 Gen 2. Ad esso si abbinano 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Una configurazione che assicura prestazioni solide anche in multitasking. Non manca una batteria da 5.200mAh, con ricarica rapida Honor SuperCharge a 35W, sufficiente a coprire un’intera giornata di utilizzo intenso. Il comparto fotografico è essenziale ma interessante.

Dispone infatti di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e un secondo da 2MP per la profondità, accompagnata da una selfie cam da 5MP.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 14 e interfaccia proprietaria MagicOS 8.0, offrendo un pacchetto software aggiornato e ricco di funzioni. Sul fronte sicurezza, Honor ha integrato sia il riconoscimento facciale che un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente. Non mancano connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, USB-C e persino il jack audio da 3,5mm, sempre meno diffuso nella fascia media. La certificazione IP64 garantisce poi una protezione base contro polvere e schizzi.

In India, Honor X7c 5G sarà disponibile nella sola variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria, al prezzo promozionale di 14.999 rupie, pari a circa 146€. La vendita è iniziata dal 20 agosto su Amazon-India, anche con possibilità di rate senza interessi fino a sei mesi. Non ci sono al momento conferme sulla sua distribuzione internazionale, ma se Honor decidesse di proporlo anche in Europa, potrebbe diventare una soluzione assolutamente competitiva nella sua fascia di mercato. In quanto la combinazione tra grande schermo, batteria generosa e connettività 5G lo rende uno smartphone pensato per chi cerca praticità e prestazioni ad un prezzo unico.