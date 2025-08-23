Google: risolta una criticità e migliorati i gruppi di schede in Chrome

Google sta continuando il proprio lavoro di miglioramento di tutta la sua suite di applicazioni e questa volta tocca Google Chrome per Android che si è aggiornato alla versione 139 che a quanto pare ha introdotto più novità di quanto pensassimo oltre che la risoluzione di un problema fastidioso, seppur non eccessivamente grave, le novità in questione sono presenti ovviamente per chi utilizza i flag sperimentali sebbene una sia stata rilasciata addirittura per tutti quanti, scopriamo insieme dunque che cosa ha risolto Google e che cosa ha deciso di rilasciare con quest’ultima versione di Google Chrome per Android le cui funzionalità sperimentali verranno introdotte per tutti a partire dalle versioni in arrivo prossimamente.

Gruppi di schede migliorati

Iniziamo con la funzionalità che è stata introdotta per tutte e che allo stesso tempo ha goduto anche della risoluzione di un fastidioso problema, con la versione 139 di Google Chrome infatti è possibile spostare la barra dei link in basso senza doverla dunque utilizzare di default in alto, per farlo vi basterà semplicemente tenere premuto sulla barra dei link e da quest’ultima si aprirà un menu contestuale che ci consentirà di spostarla verso il basso, qualcosa di semplice e mediato, per quanto riguarda il problema risolto invece, quest’ultimo era legato alla mancata copiatura del link presente all’interno della barra quando per l’appunto si andava a cliccare per poi copiarlo, nel effettivo Infatti, il link non veniva realmente copiato, ora tutto questo meccanismo funziona a dovere.

Per quanto riguarda invece la funzionalità migliorata in merito ai gruppi di schede, ora quando apriremo una scheda e cliccheremo sulle sue impostazioni, facendo tap in alto a destra sui tre puntini, Apparirà una nuova voce che ci permetterà di aprire un gruppo di schede per l’appunto proprio da quella scheda, rendendo di fatto il processo molto più rapido e immediato nel caso in cui avessimo intenzione di aprire una serie di schede contestuali a quella specifica scheda.