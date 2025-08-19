Honor X7c 5G, ufficiale nuovo entry-level con Snapdragon 4 Gen 2

Il produttore tech Honor aveva annunciato lo scorso mese di ottobre un nuovo smartphone medio di gamma con supporto alle sole reti 4G. Ora, però, l’azienda ha deciso di aggiornarlo, presentando un modello con supporto alle reti di quinta generazione, ovvero il nuovo Honor X7c 5G. Per il momento, quest’ultimo sarà disponibile per il mercato indiano. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Honor annuncia ufficialmente in India il nuovo medio gamma Honor X7c 5G

Il produttore tech Honot ha da poco aggiornato la sua line up di fascia media con un nuovo prodotto. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Honor X7c 5G, variante del modello con supporto alla connettività 4G annunciato durante lo scorso mese di ottobre. In primis, a cambiare è sicuramente il processore dato che ora supporta la navigazione con le nuove reti di quinta generazione.

Questa volta troviamo a bordo uno dei soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 2. A supporto delle performance, sono poi presenti tagli di memoria con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Dal punto di vista del design, invece ,non ci sono novità particolari rispetto al modello precedente. Anche qui è infatti presente un display con tecnologia IPS LCD con un piccolo foro centrale.

Il pannello ha una diagonale pari a 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ e non manca una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La luminosità massima arriva invece fino a 850 nits. Non mancano comunque alcune chicche, come la certificazione di resistenza e la certificazione di impermeabilità IP64, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, lo speaker stereo e un sensore biometrico laterale per lo sblocco.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in apertura, il nuovo medio di gamma Honor X7c 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano. Vi aggiorneremo se arriverà anche dalle nostre parti.