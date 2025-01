Honor starebbe lavorando a un nuovo dispositivo chiamato Magic Pro Mini, un flagship compatto che potrebbe essere lanciato entro la fine del 2025. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo si posizionerebbe all’interno della linea Magic7 o Magic8, offrendo prestazioni di alto livello in un formato più maneggevole.

Un flagship compatto per un mercato di nicchia

L’Honor Magic Pro Mini punta a soddisfare le esigenze di utenti che cercano prestazioni elevate senza dover optare per smartphone di grandi dimensioni. Tra le caratteristiche attese:

Display da circa 6 pollici, con tecnologia OLED e risoluzione 2K, garantendo una qualità visiva eccellente in un formato compatto.

Processore di ultima generazione, probabilmente il Snapdragon 8 Elite di Qualcomm , per prestazioni al pari dei modelli più grandi.

, per prestazioni al pari dei modelli più grandi. Batteria ottimizzata, con capacità compresa tra 4.000 e 4.500 mAh e supporto alla ricarica rapida.

Questo dispositivo si inserirebbe in una categoria di smartphone di nicchia, rivolta a chi cerca un mix di portabilità e potenza.

Honor potrebbe puntare su un design elegante e materiali di alta qualità per differenziare il Magic Pro Mini. Tra le opzioni attese:

Scocca in vetro e alluminio, simile agli altri modelli della linea Magic.

Peso contenuto, che potrebbe aggirarsi intorno ai 180 grammi, rendendolo uno dei flagship più leggeri sul mercato.

Certificazione IP68, per resistenza a polvere e acqua.

Anche in un formato più piccolo, il Magic Pro Mini dovrebbe offrire un comparto fotografico competitivo, con:

Sensore principale da 50 MP, abbinato a un obiettivo ultra-grandangolare.

Funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come miglioramenti della modalità notturna e video in 8K.

Una fotocamera frontale ottimizzata per selfie di qualità e videochiamate.

Sebbene Honor non abbia ancora confermato ufficialmente l’esistenza del Magic Pro Mini, le fonti suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere annunciato nel corso del 2025, posizionandosi come un’alternativa compatta ai flagship di fascia alta.

Con il Magic Pro Mini, Honor potrebbe competere con dispositivi compatti di altri brand, offrendo un’opzione premium per gli utenti che non vogliono rinunciare a un’esperienza di alto livello in un formato più contenuto.