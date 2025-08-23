AmazonNewsOfferte

Amazon SHOCK: regala smartphone GRATIS e offerte al 90% di sconto, ecco la lista

Amazon pronta a ridurre nuovamente la spesa per tantissimi utenti in Italia, i prezzi sono in caduta libera.

Prezzi in caduta libera su Amazon per tutti gli utenti che vogliono mettere le mani sulla tecnologia di ultima generazione, cercando di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile. I prezzi sono sempre più bassi e convenienti, in questo modo si ha la certezza di poter accedere a prodotti di altissima qualità, spendendo sempre pochissimo.

Amazon, una promozione a dir poco unica nel suo genere

  • Beurer BR 90 Dopopuntura Giorno&Notte con Luce LED, Post Punture di Zanzare e Morsi d’Insetto senza Additivi Chimici, Allevia Prurito e Gonfiore grazie al calore localizzato, Nero – PREZZO: 24,99€ al posto di 39,99€ – LINK.
  • STARBUCKS Espresso Roast by Nespresso Caffè, 10 confezioni da 10 capsule (100 capsule compatibili Nespresso) PREZZO: 32,29€ al posto di 40,90€ – LINK.
  • Braun multiquick 3 mq30.001m minipimer, frullatore ad immersione con asta in acciaio, 2 velocità, dotato di bicchiere graduato 600ml, 2 velocità, tecnologia splash control, tecnologia tedesca, 900w – PREZZO: 39,90€ al posto di 49,90€ – LINK.
  • Galax pro trapano a percussione 600w 3000rpm, impugnatura girevole 360°, mandrino 13mm, profondimetro, martello trapano funziona 2 in 1, trapano potente velocità variabile – PREZZO: 30,59€ al posto di 45,99€ – LINK.
  • Airwick Armonia Istantanea Profumatore per Ambienti, Confezione con 1 Diffusore di Oli Essenziali e 1 Ricarica alla Fragranza Brezza Oceanica per Diffusore di Oli Essenziali – PREZZO: 7,99€ LINK.
  • TECLAST T65 Tablet 13.4 Pollici 120Hz Display Tablet Android 15, Doppio SIM 4G LTE+5G WiFi, 2.2GHz Octa-Core, 20GB RAM+128GB ROM(TF 4TB) Widevine L1/13MP/BT5/GPS, 2025 – PREZZO: 189,99€ al posto di 267,82€ – LINK.
  • Imou 4MP Telecamera Wi-Fi Interno Videocamera Sorveglianza 2.5K, Rilevamento Umano, Audio Bidirezionale, Tracciamento di Movimento con Sirena, Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, 2.4Ghz Ranger 2C – PREZZO: 25,64€ al posto di 29,99€ – LINK.
  • Odoland Borsa termica 22L con 3 blocchi di ghiaccio – Zaino termico isolato per 30 lattine, impermeabile, con apriscatole, per campeggio, viaggi, picnic e pesca – PREZZO: 26,39€ al posto di 43,99€ – LINK.
