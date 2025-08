ChatGPT: in arrivo l’opzione per l’abbonamento annuale?

Utilizzare ChatGPT è semplice e veloce. Non a caso l’obiettivo di OpenAI è stato fin dall’inizio quello di mettere a disposizione degli utenti uno strumento innovativo a cui gli utenti possono fare riferimento per risolvere dubbi, creare immagini, generare testi e molto altro. Al fine di migliorare sempre di più i servizi e le funzioni offerte, OpenAI sembrerebbe avere intenzione di aggiungere un nuovo piano di abbonamento.

Come ben sappiamo, tutti coloro che vogliono utilizzare ChatGPT possono farlo scegliendo il piano mensile. L’idea sarebbe però quella di aggiungere una nuova opzione. Ciò, per consentire agli utenti di risparmiare sui costi finali. Scopriamo dunque a cosa sta pensando OpenAI per andare incontro alle esigenze degli utenti che utilizzano abitualmente questo assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.

ChatGPT: OpenAI pensa a un nuovo piano di abbonamento

Sono sempre di più i punti a favore degli utenti offerti dallo sviluppo della tecnologia e, in questo caso, dall’intelligenza artificiale. In tale prospettiva, OpenAI punta anche a ridurre i costi dell’abbonamento del suo chatbot ChatGPT. Nello specifico, presto potrebbe decidere di aggiungere un nuovo piano che andrebbe ad affiancare l’attuale opzione mensile.

Secondo quanto diffuso, l’azienda starebbe pensando di introdurre un piano annuale consentendo, di conseguenza, di risparmiare sui costi da sostenere nell’arco dei 12 mesi. Tale notizia non può che attirare l’attenzione di tutti coloro che mensilmente si trovano a dover pagare il costo del chatbot.

Ad oggi, i costi di ChatGPT Plus e Pro partono da 23 euro e, dunque, sottoscrivibili solamente con la scelta mensile. L’introduzione di un eventuale piano annuale, secondo alcune fonti, consentirebbe agli utenti di pagare circa 200 euro all’anno. Naturalmente non si tratta di notizie ufficiali e dunque non siamo a conoscenza dell’effettivo costo che potrebbe avere eventualmente il piano in versione annuale. Non ci resta pertanto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a tale novità.