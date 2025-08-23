Battlefield 2042 si prepara a lasciare spazio a Battlefield 6

Mentre i riflettori iniziano già a puntare sul futuro della serie, con Battlefield 6 pronto a debuttare il 10 ottobre, il capitolo attuale non resta in silenzio. Battlefield 2042 ha deciso, infatti, di sorprendere i giocatori con l’aggiornamento 9.2, rilasciato a sorpresa da DICE. Il tutto proprio nelle ore successive alla chiusura della beta del nuovo titolo. La patch non si limita a piccoli ritocchi. DICE ha lasciato intendere che si tratta dell’ultima occasione per ricevere contenuti originali su Battlefield 2042. Ogni sforzo del team di sviluppo è ormai orientato verso il futuro della serie. Più che un semplice aggiornamento, la patch 9.2 sembra dunque una vera cerimonia di chiusura, mentre si prepara il terreno a ciò che sta per arrivare con Battlefield 6.

Battlefield 2042 si aggiorna in attesa del nuovo capitolo

Una delle novità riguarda l’inserimento di una mappa che gli appassionati conoscono bene: Iwo Jima. Celebre sin dai primi capitoli della saga, torna ora in una veste del tutto differente. Con uno scenario compatto di 700 per 200 metri. La presenza di un vulcano in piena attività diventa il tratto distintivo della nuova versione, trasformando il campo di battaglia in un terreno mutevole.

Accanto alla nuova ambientazione, i giocatori hanno a disposizione anche strumenti inediti. È attesa l’introduzione di due jet d’attacco che hanno fatto la storia: l’A10 Warthog e il SU-25TM Frogfoot. Inoltre, l’arsenale dei giocatori si arricchisce con il KFS2000, un fucile d’assalto compatto e maneggevole. E con il Lynx Sniper Rifle, un’arma di precisione anti-materiale destinata a chi predilige colpi letali da lunga distanza. Novità che non sarà confinata a Battlefield 2042, considerando che è stata già sbloccata nella beta del nuovo Battlefield 6.

A completare il quadro arriva un Battle Pass gratuito che resterà attivo fino al 7 ottobre. Sessanta livelli di progressione racchiudono ricompense che richiamano l’intera saga. Al termine, sarà possibile ottenere oggetti esclusivi da sfoggiare fin dall’uscita del nuovo capitolo.