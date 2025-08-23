Google Traduttore introduce una nuova opzione AI

Google sta preparando un aggiornamento importante per la sua applicazione di traduzione. Tale novità non si limiterà ad intervenire con piccoli ritocchi, ma porterà con sé cambiamenti sostanziali. Ciò sia nell’aspetto visivo che per le funzionalità. Uno degli elementi già trapelati riguarda l’introduzione di una modalità pensata per chi desidera esercitarsi con le lingue straniere, chiamata “Practice”. Eppure, scavando nel codice della versione Android 9.15.114, sono emerse novità ancora più interessanti. Tra cui una nuova interfaccia e soprattutto un sistema inedito che permette di selezionare il tipo di traduzione desiderata.

Google Traduttore si aggiorna: ecco i dettagli

La funzione più sorprendente è proprio tale selettore che consente di decidere se affidarsi a un approccio rapido, molto simile al metodo attuale, oppure a una modalità avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale di Gemini. Al momento, la versione potenziata sembra funzionare soltanto con alcune coppie linguistiche, come l’inglese con il francese o con lo spagnolo. È comunque facile immaginare che l’azienda abbia intenzione di estendere gradualmente il supporto ad un numero molto più ampio di lingue.

Nel dettaglio, l’opzione “Avanzata” si propone di offrire una qualità di traduzione che dovrebbe trarre vantaggio dai modelli linguistici di nuova generazione. Si tratta quindi di un vero cambio di passo, che potrebbe trasformare l’app. Con il nuovo aggiornamento, infatti, il processo di traduzione si arricchisce e perfeziona ulteriormente grazie all’uso dell’intelligenza artificiale.

Oltre a tali cambiamenti, arriva una novità anche riguardo il modo in cui l’applicazione si presenta. Google ha rivisto la disposizione degli elementi grafici con l’obiettivo di renderli più accessibili e intuitivi. I comandi, che in passato erano sparsi nel campo di testo, sono stati spostati in una barra ordinata posizionata nella parte bassa dello schermo. Tale scelta non solo dà all’interfaccia un aspetto più ordinato, ma consente anche di gestire Google Traduttore più comodamente con una sola mano.