Euro Truck Simulator 2 presto su Xbox Series X|S e PS5?

Sui negozi digitali di Microsoft e Sony sono comparse, quasi in sordina, le pagine dedicate a Euro Truck Simulator 2. Un dettaglio che lascia intendere come il celebre simulatore di guida possa presto approdare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fino a poco tempo fa il titolo era accessibile soltanto su PC tramite Steam, e la presenza improvvisa di tali schede nelle vetrine console ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i fan. Le informazioni, però, restano vaghe. Sullo store Xbox, ad esempio, la dicitura è piuttosto ambigua: “non disponibile separatamente”. Leggermente più informativa la pagina PlayStation, dove almeno si trova la nota “data di uscita da stabilire”. Opzione che lascia aperta la possibilità di un lancio non troppo distante, anche senza conferme ufficiali.

Novità in arrivo per Euro Truck Simulator 2?

Al di là delle descrizioni vaghe, ciò che colpisce è che tali pagine esistano. Prima di tale novità, nulla faceva pensare a un arrivo imminente del gioco su console. Il passo, dunque, sembra preparatorio a una pubblicazione, anche se tempi e modalità restano incerti. I testi delle schede seguono quasi alla lettera la versione PC già disponibile su Steam. Presentando al giocatore il ruolo di camionista alle prese con lunghi viaggi attraverso oltre sessanta città europee.

La formula è quella ben nota ai fan. Indossare i panni del “re della strada”, muoversi da un Paese all’altro con carichi pesanti e affrontare tratte estenuanti. Dal Regno Unito alla Polonia, passando per Germania, Italia, Belgio e molti altri territori. L’esperienza promette di mettere alla prova resistenza, prontezza e capacità di gestione del tempo. È un genere di sfida che ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, al punto da trasformare un titolo di nicchia in un fenomeno internazionale.

Resta però aperta una questione cruciale: cosa ne sarà delle numerose espansioni che, nel corso degli anni, hanno ampliato la versione PC? Mappe aggiuntive come quelle dedicate alla Scandinavia o alla Grecia, insieme a pacchetti di accessori e livree, hanno arricchito l’esperienza originaria. Al momento, però, non è chiaro se su console sarà disponibile lo stesso livello di contenuti. O se si opterà per una selezione parziale o un’offerta completamente diversa.