Whatsapp: se vi aggiungono a questo gruppo uscite immediatamente

Al giorno oggi l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo il WhatsApp, l’app tinta di verde infatti ha conquistato milioni di utenti al punto da godere di miliardi di account attivi ogni giorno che si scambiano messaggi, tutto questo è frutto della capillare politica di aggiornamenti che il team di sviluppo porta avanti costantemente in favore della propria applicazione, ciò le ha permesso di godere di tutte le ultime funzionalità più aggiornate e sempre al passo coi tempi nel corso degli anni.

Tutto questo, sebbene rappresenti un grande traguardo per WhatsApp, purtroppo ha comportato la nascita di un lato negativo e problematico davvero evidente, le norme Mole di utenza infatti ha attirato le attenzioni di utenti poco raccomandabili come i truffatori, questi ultimi infatti vogliono sfruttare le norme quantità di utenti connessi per poter colpire molte più persone in un solo colpo, ecco dunque che le truffe su WhatsApp sono diventate realtà e ogni giorno tantissime persone vengono contattate con il rischio di essere derubate.

Ovviamente anche qui in Italia il pericolo non è mancato ad arrivare ed infatti tante persone spesso vengono contattate in modo decisamente ambiguo proprio per essere tratte in inganno, scopriamo l’ultima Truffa arrivata in circolazione che sta davvero creando problemi.

Il falso gruppo di collaborazione YouTube

La nuova truffa che si è diffusa qui in Italia Esordisce in modo molto semplice, l’utente viene aggiunto ad un gruppo spacciato per una collaborazione YouTube che promette guadagni facili e immediati, nello specifico si propone la vittima di mettere like ad alcuni video per ricevere in cambio un bonifico di qualche paio di euro che viene inviato veramente, ciò serve a conquistare la fiducia del malcapitato per poi proporgli di inviare un bonifico di alcune centinaia di euro promettendogli di riceverlo indietro moltiplicato, ovviamente questi soldi gratis sono la truffa vera e propria dal momento che quei soldi sparirebbero in un lampo senza tornare mai al legittimo proprietario, di conseguenza diffidate da chi promette guadagni facili poiché è sempre una truffa.