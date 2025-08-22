WhatsApp e la verità sulla “Privacy avanzata”

Nelle ultime settimane su WhatsApp si è diffusa una catena di Sant’Antonio che ha generato dubbi e allarmismi. Il messaggio afferma che l’IA di Meta avrebbe accesso a tutte le conversazioni e invita ad attivare l’opzione “Privacy avanzata” per impedirlo. Una guida spiega persino come attivare la funzione, lasciando intendere che sia uno strumento contro l’AI. In realtà, le due cose non hanno alcun legame.

L’opzione infatti non è pensata per fermare intrusioni tecnologiche, ma per proteggere i contenuti condivisi all’interno di un gruppo. Attivandola, i membri non possono salvare o scaricare ciò che viene inviato durante la conversazione. Lo scopo è quindi quello di evitare che informazioni sensibili possano uscire dal contesto del gruppo stesso. È una misura di tutela tra utenti, non un meccanismo contro i sistemi di intelligenza artificiale.

WhatsApp: crittografia end-to-end e falsi allarmi

Il timore che MetaAi possa leggere le chat nasce dall’integrazione dell’assistente intelligente nella piattaforma. Da marzo, infatti, la società ha inserito l’AI anche in WhatsApp, accendendo il dibattito sulla protezione dei dati. A differenza di quanto accade su Facebook o Instagram, dove l’intelligenza artificiale può accedere ai contenuti pubblici, su WhatsApp invece i messaggi restano blindati.

La crittografia end-to-end garantisce che solo mittente e destinatario possano leggere i testi. Durante il passaggio da un dispositivo all’altro, i messaggi vengono criptati e nemmeno la stessa azienda è in grado di decifrarli. Tale principio vale anche per Meta Ai, che non può accedere alle conversazioni private. La funzione “Privacy avanzata” non ha quindi alcuna influenza sul lavoro dell’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è esclusivamente quello di impedire ai membri di un gruppo di diffondere i contenuti al di fuori della chat.

Il fraintendimento nasce probabilmente dal clima di diffidenza verso l’AI e dall’incertezza che accompagna le nuove tecnologie. Catene come questa alimentano timori ingiustificati e confondono gli utenti. La realtà è che WhatsApp mantiene le conversazioni protette grazie alla crittografia, e l’opzione “Privacy avanzata” è solo un ulteriore strumento per gestire meglio le dinamiche interne ai gruppi.