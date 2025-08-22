Vodafone, ecco le promozioni telefoniche per i più giovani

Nonostante la concorrenza spietata attuata sul mercato delle telecomunicazioni da parte degli operatori telefonici virtuali, Vodafone gode di assoluta stima da parte dei propri clienti, tanto da raggiungere numeri straordinari, come circa 20 milioni di clienti mobili e 5,85 milioni di clienti fissi.

Probabilmente la stima è dovuta anche all’attenzione che Vodafone pone nei confronti dell’esigenze di tutti i clienti, a partire dai più piccoli.

Vodafone: quali sono le promozioni per i più giovani?

Le promozioni telefoniche che Vodafone mette a disposizione per i più giovani sono tre, e sono tutte estremamente valide.

La prima è a disposizione per i clienti che hanno meno di trent’anni, e prevede 200 giga di Internet con tecnologia 5G, mi utili illimitati e 200 SMS. Il tutto al costo di 9,99 € al mese è un costo di attivazione di 9,99 €. L’offerta è disponibile per tutti i clienti dai 18 ai 30 anni non compiuti.

La seconda, invece è dedicata ai clienti con meno di diciott’anni, e offre 100 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese. Il costo di attivazione è di 9,99 €.

L’ultima, ma non per importanza, è disponibile per i clienti della linea fissa di Vodafone, che mette a disposizione giga illimitati con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese. In questo caso, il costo di attivazione dell’offerta è di soli 4,99 €.

La spedizione della Sim, nel caso dell’attivazione di una di queste offerte è assolutamente gratuita.

Oltre a tutti i vantaggi appena descritti, Vodafone mette a disposizione dei clienti che sceglieranno una delle tre promozioni telefoniche, ulteriori servizi. In particolare, per quanto riguarda la prima offerta si avranno ogni mese un catalogo di sconti e vantaggi da partner selezionati e sconti dedicati su un catalogo di smartphone.

Per la seconda tariffa vengono aggiunti anche Rete Sicura inclusa con Parental Control attivo e Vodafone Club incluso soltanto se viene attivata l’offerta con addebito automatico.