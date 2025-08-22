Ship Graveyard Simulator 2, arrivano i due DLC Steel Giants e Submarines

Il titoloShip Graveyard Simulator 2 si aggiorna su Xbox Series X|S con l’arrivo di due nuovi DLC: Steel Giants e Submarines. Le espansioni vanno ad ampliare le possibilità di demolizione introducendo nuovi giganti del mare da smontare. Disponibili entrambi a partire da agosto, i due DLC si concentrano su relitti del mare assolutamente incredibili. Acquistando il DLC Steel Giants sarà possibile concentrarsi su quattro enormi imbarcazioni e i giocatori si troveranno a dover smantellare una grande nave portacontainer, una petroliera, una gasiere e un rompighiaccio nucleare. Oltre ai quattro “giganti d’accaio”, l’espansione è caratterizzata anche da nuovi contratti, obiettivi e tesori nascosti. Inoltre, la fase di smantellamento non sarà semplice come in passato. Gli sviluppatori di Games Incubator hanno introdotto i tubi di vapore, un nuovo ostacolo che blocca l’accesso alle varie aree delle navi. Rimuovere in sicurezza questo elemento, evitando fuoriuscite di vapore, sarà fondamentale per proseguire con lo smontaggio.

Ship Graveyard Simulator 2 si arricchisce con i DLC Steel Giants e Submarines, scopri nuove navi da smantellare e sfide uniche

Passando al DLC Submarines, i giocatori di Ship Graveyard Simulator 2 potranno sperimentare un gameplay inedito. Dismettere i sommergibili richiede un approccio nuovo in quanto sarà necessario gestire in sicurezza i materiali radioattivi. Inoltre, non mancheranno obiettivi, oggetti collezionabili e meccaniche rinnovate per garantire un’esperienza unica. Gli utenti potranno creare varie aperture nello scafo per accedere a diverse aree mentre all’interno i movimenti saranno limitati considerando gli angusti spazio dei sommergibili.

Ricordiamo che Ship Graveyard Simulator 2 è arrivato inizialmente su PC e successivamente è stato trasposto anche per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il pubblico ha apprezzato il gameplay innovativo che, attraverso lo smantellamento dei grandi relitti del mare, permette di scoprire uno dei lavori più affascinanti e pericolosi al mondo. Su Steam, il titolo può vantare il 78% di recensioni positive con oltre 2.800 valutazioni totali. Il porting su console, invece, è stato curato dal team di Ultimate Games S.A.