Galaxy S25 Ultra domina il mercato, vendite oltre 8 volte quelle dei rivali

L’indiscusso re del segmento premium è il Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung conferma la sua leadership nel campo dei top di gamma con il Galaxy S25 Ultra, che ha registrato un incredibile volume di vendite con 8,39 milioni di unità vendute entro maggio 2025. Questo dato straccia la concorrenza, gli altri Ultra—Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Ultra e Oppo Find X8 Ultra—hanno venduto complessivamente poco più di 1 milione di pezzi, stando alle rilevazioni più recenti. Il modello di punta di Samsung ha venduto oltre otto volte più dei tre rivali messi insieme.

Questo exploit non è frutto del caso. La forza del brand Samsung, unita a un vasto network di distribuzione globale e a un servizio post-vendita solido, crea un ecosistema che pochi possono offrire. La presenza capillare nei negozi, il supporto con gli operatori telefonici e gli investimenti in campagna marketing hanno fatto la differenza, rendendo il Galaxy S25 Ultra un’opzione privilegiata anche nei mercati più ostici per i produttori cinesi.

Perché il successo trascende le specifiche tecniche

Nonostante alcuni concorrenti vantino caratteristiche all’avanguardia—come batterie estremamente capienti o sensori da 1 pollice—il Galaxy S25 Ultra ha prevalso grazie a una combinazione di esperienza utente completa, design raffinato e integrazione con l’ecosistema Samsung. Inclusi anche tool come la S Pen e l’opzione Circle to Search. Anche se meno “esagerato” sulla carta, il pacchetto complessivo di tutte le caratteristiche ha ottenuto un consenso più ampio.

Un futuro a tutta velocità

Questi risultati definiscono una curva netta nel settore premium, in cui non basta proporre specifiche al top: serve offrire una soluzione totalizzante, affidabile e immediatamente accessibile. Con il Galaxy S25 Ultra che domina la scena, è evidente che l’approccio integrato di Samsung fa la differenza. E mentre i concorrenti cercano di colmare il gap, Samsung sembra aver scritto un nuovo capitolo della sua leadership.