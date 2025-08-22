Funzioni Trova di Google: nuove scorciatoie e uno stile più moderno

Google continua a perfezionare Funzioni Trova, il servizio che permette di rintracciare dispositivi smarriti e condividere la posizione con amici e familiari. L’ultima versione disponibile nasconde infatti due importanti novità. La prima riguarda la possibilità di creare collegamenti rapidi sulla schermata iniziale. Ogni contatto che condivide la posizione potrà essere aggiunto come scorciatoia dedicata, rendendo immediato l’accesso alle informazioni di localizzazione. Una soluzione pensata soprattutto per i legami più stretti, come partner o figli, senza dover aprire ogni volta l’app e navigare nei menu interni.

Il funzionamento sembra già completo, anche se ancora nascosto. Secondo gli analisti quindi, il suo lancio ufficiale non dovrebbe tardare. Si tratta di un cambiamento che semplifica la gestione quotidiana e risponde a una richiesta concreta degli utenti. L’app, infatti, è sempre più usata anche per coordinare spostamenti in famiglia e tra amici. Ciò perché la possibilità di aprire con un tocco la mappa dedicata a una persona specifica può fare la differenza in termini di praticità e tempo.

Google introduce una nuova interfaccia con Material 3 Expressive

Accanto alle scorciatoie, Google sta lavorando anche ad una sorta di restyling grafico basato sul linguaggio Material 3 Expressive. Le modifiche riguardano diverse schermate. La pagina dei dettagli dispositivo, ad esempio, sposterà l’immagine centrale e presenterà pulsanti più chiari, con caratteri ingranditi e azioni ben evidenziate. Anche la sezione per inserire i contatti in caso di smarrimento adotterà un approccio più diretto, eliminando elementi superflui e semplificando le istruzioni d’utilizzo.

Nella mappa di localizzazione, le miniature dei dispositivi saranno visibili solo nelle anteprime, mentre i pulsanti “Aggiorna” e “Impostazioni” diventeranno circolari, uniformandosi al resto del sistema Android. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un’evoluzione coerente con il percorso intrapreso da Google. L’obiettivo di simili modifiche è quello di offrire un’esperienza d’uso più chiara, moderna e armonizzata con le altre app di Mountain View.

Come detto, non ci sono ancora date certe per il rilascio del redesign. Però la presenza di queste novità nelle versioni interne fa pensare che la distribuzione possa arrivare presto. Insomma, con queste novità, Funzioni Trova diventa non solo più potente, ma anche più accessibile, confermando il ruolo centrale di Google nel migliorare la sicurezza e la condivisione digitale.