Google potenzia il backup sui dispositivi Android: ecco in che modo

Il tema dei backup è sempre più centrale: gran parte della vita quotidiana passa attraverso lo smartphone, e avere copie di sicurezza dei dati è ormai indispensabile. Google sembra voler colmare una lacuna storica di Android, ampliando il sistema di salvataggio automatico anche alla cartella dei download, una sezione spesso esclusa nonostante il suo ruolo fondamentale.

Backup dei download tramite Google Drive

Secondo quanto emerso dall’analisi della beta di Google Play Services 25.32.31, sarebbe in arrivo un’opzione dedicata che permetterà di includere i download nel backup. Ad oggi, i file scaricati da browser come Chrome restano fuori dal salvataggio automatico, costringendo gli utenti a gestirli manualmente. Con questa funzione, invece, i documenti scaricati verrebbero protetti allo stesso modo di foto e video.

La novità dovrebbe appoggiarsi a Google Drive, che in queste settimane sta ricevendo un redesign ispirato a Material 3 Expressive. L’integrazione con il servizio di cloud storage renderebbe più semplice e immediata la gestione dei file, senza la necessità di passaggi aggiuntivi da parte dell’utente.

Nuove prospettive per il backup ma ci sono ancora dubbi

Restano però alcune incognite. Non è chiaro se il backup interesserà esclusivamente i contenuti presenti nella cartella “Download” o se coprirà anche file spostati in altre directory. Inoltre, l’etichetta “backup documenti” lascia pensare che la funzione possa essere circoscritta a determinati tipi di file, con l’esclusione dei contenuti multimediali già gestiti da Google Foto.

In ogni caso, l’arrivo di questa opzione andrebbe a rafforzare in maniera concreta il sistema di sicurezza dei dati su Android, offrendo agli utenti una protezione più ampia e riducendo il rischio di perdere materiali importanti. Un passo avanti che conferma l’impegno di Google nel rendere sempre più completo e affidabile l’ecosistema Android. Ovviamente staremo a vedere più avanti quali saranno i risvolti di tutta questa situazione che dovrebbe portare benefici in quantità.