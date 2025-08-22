Huawei MatePad 11.5 S 2025 e Air 2025: finalmente ufficiali

Huawei ha rinnovato il proprio catalogo di tablet presentando in Cina due modelli inediti. Si tratta dei nuovi MatePad 11.5 S 2025 e MatePad Air 2025. Sono due dispositivi che si collocano su fasce differenti. Uno pensato come soluzione più accessibile, l’altro orientato a chi cerca performance elevate e un display di dimensioni generose. Nel dettaglio, il MatePad 11.5 S 2025 si distingue come proposta d’ingresso. Anche se le sue specifiche lo rendono competitivo al di là del prezzo. Lo schermo è un IPS da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K. E refresh rate dinamico che spazia da 30 a 144 Hz. Il dispositivo presenta un HarmonyOS 5.0 con configurazioni che arrivano fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Huawei ha dichiarato di aver introdotto anche un sistema di raffreddamento riprogettato. Il quale è capace di garantire un incremento delle prestazioni del 27%. L’autonomia, invece, si basa su una batteria da 8800 mAh. Con ricarica veloce a 40 W.

Huawei MatePad: ecco i dispositivi che arricchiscono la serie

Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 13 MP e una anteriore da 8 MP. Entrambe in grado di registrare in Full HD. Sul fronte della connettività c’è il supporto al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 e alla porta USB-C. Presente anche la tecnologia Star Flash, che migliora l’interazione con la penna M-Pencil. Le colorazioni disponibili sono Field Green, Feather Sand Purple, Frost Silver e Deep Space Gray. Il prezzo in Cina parte da 2199 yuan (circa 261 euro) per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Mentre la versione con 12 GB di RAM e 512 GB arriva a 3199 yuan (circa 380 euro). Così come la variante Soft Light.

Il MatePad Air 2025 di Huawei, invece, si posiziona su un gradino superiore. Il display LCD è da 12 pollici, con risoluzione di 2800 x 1840 pixel. E frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Una delle novità è l’integrazione di Xiaoyi Intelligent Body. L’assistente intelligente basato sull’AI che permette di gestire file e documenti in modo più semplice e veloce. Tale modello è disponibile nelle tinte Grass Green, Sakura Pink, Feather Sand White e Smoky Gray.

In Cina, la versione da 12 GB + 256 GB costa 2999 yuan. Ovvero circa 356 euro. Mentre quella con 512 GB arriva a 3399 yuan (circa 404 euro). Per chi sceglie la Soft Light Edition, i prezzi salgono. Venduti a 3299 yuan (circa 392euro) e 3699 yuan (circa 440euro). Riguardo la distribuzione in altri mercato, non sono ancora arrivati dettagli ufficiali da parte di Huawei. Ma l’arrivo su altri mercati è atteso a breve.