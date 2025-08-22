ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Huawei MatePad 11.5 S 2025 e Air 2025: finalmente ufficiali

Arriva l'annuncio ufficiale riguardo il lancio dei nuovi MatePad 11.5 S 2025 e MatePad Air 2025 di Huawei. Ecco le caratteristiche dei due dispositivi.

Huawei MatePad

Huawei ha rinnovato il proprio catalogo di tablet presentando in Cina due modelli inediti. Si tratta dei nuovi MatePad 11.5 S 2025 e MatePad Air 2025. Sono due dispositivi che si collocano su fasce differenti. Uno pensato come soluzione più accessibile, l’altro orientato a chi cerca performance elevate e un display di dimensioni generose. Nel dettaglio, il MatePad 11.5 S 2025 si distingue come proposta d’ingresso. Anche se le sue specifiche lo rendono competitivo al di là del prezzo. Lo schermo è un IPS da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K. E refresh rate dinamico che spazia da 30 a 144 Hz. Il dispositivo presenta un HarmonyOS 5.0 con configurazioni che arrivano fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Huawei ha dichiarato di aver introdotto anche un sistema di raffreddamento riprogettato. Il quale è capace di garantire un incremento delle prestazioni del 27%. L’autonomia, invece, si basa su una batteria da 8800 mAh. Con ricarica veloce a 40 W.

Huawei MatePad: ecco i dispositivi che arricchiscono la serie

Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 13 MP e una anteriore da 8 MP. Entrambe in grado di registrare in Full HD. Sul fronte della connettività c’è il supporto al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 e alla porta USB-C. Presente anche la tecnologia Star Flash, che migliora l’interazione con la penna M-Pencil. Le colorazioni disponibili sono Field Green, Feather Sand Purple, Frost Silver e Deep Space Gray. Il prezzo in Cina parte da 2199 yuan (circa 261 euro) per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Mentre la versione con 12 GB di RAM e 512 GB arriva a 3199 yuan (circa 380 euro). Così come la variante Soft Light.

Il MatePad Air 2025 di Huawei, invece, si posiziona su un gradino superiore. Il display LCD è da 12 pollici, con risoluzione di 2800 x 1840 pixel. E frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Una delle novità è l’integrazione di Xiaoyi Intelligent Body. L’assistente intelligente basato sull’AI che permette di gestire file e documenti in modo più semplice e veloce. Tale modello è disponibile nelle tinte Grass Green, Sakura Pink, Feather Sand White e Smoky Gray.

In Cina, la versione da 12 GB + 256 GB costa 2999 yuan. Ovvero circa 356 euro. Mentre quella con 512 GB arriva a 3399 yuan (circa 404 euro). Per chi sceglie la Soft Light Edition, i prezzi salgono. Venduti a 3299 yuan (circa 392euro) e 3699 yuan (circa 440euro). Riguardo la distribuzione in altri mercato, non sono ancora arrivati dettagli ufficiali da parte di Huawei. Ma l’arrivo su altri mercati è atteso a breve.

Margareth Galletta

