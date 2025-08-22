Redmi Note 15 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Xiaomi ha da poco presentato ufficialmente sul mercato cinese la sua nuova serie di smartphone di fascia media a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare al modello Redmi Notw 15. Quest’ultimo porta diversi miglioramenti rispetto al suo predecessore, tra cui ad esempio una batteria più capiente. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Xiaomi annuncia ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Redmi Note 15

Redmi Note 15 è il primo smartphone ufficiale di questa nuova serie ad essere stato da poco annunciato sul mercato mobile. Come già accennato in apertura, quest’ultimo porta diversi cambiamenti rispetto al passato. Sul nuovo modello troviamo in primis un display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.77 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di 3200 nits.

All’interno del pannello è poi collocato un sensore biometrico per lo sblocco. L’autonomia, come già detto, è affidata questa volta ad una batteria più capiente. Si tratta infatti di 5800 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W e supporto alla ricarica inversa da 18W. Dal punto di vista prestazionale, invece, troviamo un processore di casa Qualcomm. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 6 Gen 3 con tagli di memoria che comprendono 6, 8 o 12 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico è invece affidato a una dual camera posteriore. Si tratta di un sensore fotografico principale da 50 MP Light Fusion 400 e un sensore ausiliario da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 2 MP. All’appello non mancano infine il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e il chip NFC.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Redmi Note 15 sarà inizialmente disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Midnight Black, Sky Blue e Star White ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio attuale.