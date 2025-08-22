Call of Duty Black Ops 7: leak svela data di uscita e niente Switch 2

Quando si parla di videogiochi, spara tutto in prima persona ovviamente il nome più autorevole che viene in mente è quello di Call of Duty, il titolo in questione infatti risulta uno dei più famosi e più amati di questa categoria e vanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, ora la società sta lavorando a un nuovo titolo che dovrebbe arrivare verso la fine del 2025, parliamo di Call of Duty Black ops 7 del quale sappiamo però qualcosa in più, grazie alle Rivelazioni di un’insider che ha rilasciato alcuni importanti indiscrezioni sulla data di rilascio e sulle piattaforme di arrivo.

Sorpresa ma non troppo

Il titolo in questione debuttare il 14 novembre 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Come potete capire da soli la verrà sorpresa e l’assenza della nuova console di Nintendo, parliamo nello specifico di switch due, sembra infatti che almeno in un primo momento il titolo non arriverà sul prodotto in questione salvo poi un possibile arrivo in un secondo momento, si tratta di una notizia che in un primo momento può anche sorprendere, visto l’hardware migliorato della console, ma allo stesso tempo non più di tanto dal momento che questo prodotto per dare il meglio di sé necessita sicuramente di un processo di ottimizzazione ben fatto che magari può non essere pronto per il lancio del titolo in questione, con la società che probabilmente avrà preferito puntare inizialmente sulle console da salotto maggiori per poi dedicarsi secondariamente a un prodotto mobile come può essere per l’appunto quello Nintendo.

L’indiscrezione dunque non dice nulla di inaspettato, ma allo stesso tempo apre ad una velata incertezza, sicuramente nelle prossime settimane o nei prossimi mesi si saprà qualche dettaglio in più in merito ai prossimi titoli in arrivo su questa console, indubbiamente i recenti accordi tra Microsoft e Nintendo potrebbero avere un’influenza importante a riguardo.